Chebská nemocnice hlásí 12 nových případů, začne plošné testování. Připravuje se evakuace pacientů

V chebské nemocnici je 12 dalších lidí nakažených covidem-19, je to devět zaměstnanců a tři pacienti. Kvůli nárůstu případů nákazy čeká všechny zaměstnance zařízení i jejich rodiny testování.

Nenakažené pacienty nemocnice přemístí do jiných zařízení. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Kraj chce nechat situaci v nemocnici prověřit nezávislým odborníkem.



„Připravujeme převoz pacientů, kteří nemají nákazu koronavirem, z chebské nemocnice do jiných zdravotnických zařízení v našem kraji, nemocnic v Karlových Varech a Sokolově. V chebské nemocnici zůstanou izolováni nemocní covidem-19, kteří budou mít veškerou potřebnou péči,“ uvedla předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Jitka Samáková.

V provozu zůstane onkologické oddělení, které je v odděleném pavilonu. Bude dál zajišťovat probíhající léčbu na lůžku a ambulantní chemoterapie. „Novou léčbu nezahajujeme,“ řekla Samáková.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) se domluvil s šéfem týmu Chytré karantény a náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou na otestování všech zaměstnanců. Krajští hasiči také v příštích dnech kompletně vydezinfikují budovy chebské nemocnice.

„Přijedou dva týmy a proběhne plošné testování téměř 500 zaměstnanců nemocnice plus jejich rodinných příslušníků. Chceme mít jistotu, že se nákaza nebude dále šířit“ uvedl Kubis. Dodal, že týmy přijedou ve středu. Spolu s rodinnými příslušníky by se tak mělo otestovat okolo tisícovky lidí.

V chebské nemocnici se nakazilo 31 zaměstnanců, z nich se 17 už vyléčilo. Nemocnice aktuálně pečuje o devět covid-19 pozitivních pacientů, z toho jsou čtyři na jednotce ARO.

Pro chebskou nemocnici, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem hlavně středního zdravotnického personálu, je počet nakažených zdravotníků výraznou překážkou provozu. Většina má lehký průběh onemocnění, řekl mluvčí KKN Vladislav Podracký.



„Chceme vyslat do chebské nemocnice nezávislého epidemiologa, který by posoudil stav v nemocnici a případně nastavil takové postupy, které povedou k návratu zdravotnického zařízení do normálu,“ doplnil krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš (ODS).

Chebsko patří mezi nejvíce zasažené okresy v Česku. Nákaza se zde šíří hlavně ve zdravotnických zařízeních, v chebské nemocnici a také v nemocnici v Mariánských Lázních. Podle údajů z pondělního odpoledne bylo v kraji celkem nakaženo od počátku epidemie 383 lidí, z toho 249 na Chebsku.