V cizině dopadli bývalého pražského imáma obviněného z podpory terorismu, napsal server

Praha Policejní speciální složky vypátraly v zahraničí bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který je obviněn z podpory terorismu a loni opustil Česko. Napsal to ve středu server Neovlivní.cz s odvoláním na důvěryhodné bezpečnostní zdroje. Shehadeh by měl být v nejbližších dnech transportován do České republiky.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej řekl, že podávání informací v této věci má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.



Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Z podpory terorismu byl obviněn před rokem poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal. Muži s palestinskými kořeny se narodili v Praze.

Policie obvinění bývalému imámovi nestihla předat před jeho zmizením, pátrala ale po něm, píše server. „Už ho našli, byl zadržen a v nejbližších dnech bude převezen do Prahy,“ cituje Neovlivní.cz svůj zdroj. Kde a jak byl zadržen, není podle serveru zatím známo.

Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze a zároveň byl dosazen do pozice imáma pražské mešity. Odtud před čtyřmi lety kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali. Shehadeh po rozkolu v domovské obci krátce pobýval na Slovensku, před svým odchodem z Česka se vrátil zpět do Prahy, píše server.