Mrázek nám rok před smrtí začal donášet, říká bývalý detektiv. Sledování v den vraždy podle něj náhle utnula BIS

Kde byla oblíbená restaurace, ve které se scházeli s Mrázkem politici jen kousek od sněmovny? Kde leží klíč k vraždě mafiána? A co by se stalo, kdyby se v jihoafrickém vězení rozmluvil jeho nástupce Radovan Krejčíř? To přiblížil expolicista, jenž roky rozkrýval zásadní kriminální případy „devadesátek“ i počátku nového milénia.

Lidovky.cz: Scházíme se na výročí vraždy kontroverzního podnikatele Františka Mrázka, který byl v devadesátkách jednou z hlavních tváří českého podsvětí. Nájemný vrah ho zabil 25. ledna 2006 na pražské Lhotce. Vybavíte si po letech, za jakých okolností jste se o tom dozvěděl?

To je jedna z mála věcí, kterou si budu pamatovat až do smrti. Mrázka jsme vyšetřovali někdy od konce devadesátých let, kdy vznikl spis Krakatice, který byl postavený speciálně na něm. Zahrnuli jsme do něj asi 30 případů neobjasněné násilné trestné činnosti včetně vražd. Vnímali jsme Mrázka jako šéfa minimálně pražského podsvětí.

V den vraždy Mrázka mi ráno zavolal kolega z Bezpečnostní informační služby (BIS) a zeptal se, jestli bychom ho mohli sledovat v hotelu Esplanade. Řekli nám, že mají informace o tom, že Mrázek má mít v hotelu zajímavé schůzky a že na to nejsou schopni reagovat, jestli bychom to nedokázali. My jsme s BIS oficiálně spolupracovali. Řekl jsem, že ano, a obsadili jsme hotel. Tam ostatně proběhala celá řada schůzek se zajímavými lidmi, bylo to Mrázkovo oblíbené místo.