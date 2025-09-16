V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců

Ve skladu byly podle Člověka v tísni brikety na zimu, stavební materiál nebo hygienické potřeby. Požár zachvátil skladové prostory s rozlohou 8000 metrů čtverečních, zasahovala u něj stovka hasičů. Ukrajinci ze sousedství skladu řekli, že během požáru slyšeli výbuchy a cítili zápach střelného prachu. Ukrajinské úřady se odmítly k věci vyjádřit.
Pracovnice Člověka v tísni na Ukrajině Aljona Budahovská řekla, že hořela logistická základna, kde bylo několik skladových prostorů. „Představa, že bychom my mohli vědět o tom, kdyby tam nějaké zbraně byly, že tam jsou, je zcela lichá. Zároveň my to potvrzené nemáme, že by požár vznikl z tohoto důvodu,“ řekl televizi ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni Jan Mrkvička.
Organizace provedla vnitřní vyšetřování, aby mohla do budoucna takovým situacím předejít. Člověk v tísni v Dnipru už našel náhradní sklad. Distribuuje z něj například brikety, které poveze do Záporožské oblasti.
Nezisková organizace podle svého webu zahájila humanitární činnost na Ukrajině před deseti lety. Pomáhá tam s podporou bydlení, přístupem ke vzdělání a nezávadné vodě.
„Podporujeme také vnitřně vysídlené osoby a komunitám v první linii zajišťujeme základní životně důležité potřeby,“ píše organizace na webu. Od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 organizace pomohla víc než třem milionům Ukrajinců, uvádí.