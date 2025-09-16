V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců

Požár v ukrajinském Dnipru, který nevznikl po ruském útoku, zcela zničil sklad s humanitární pomocí organizace Člověk v tísni, uvedla v úterý večer Česká televize (ČT) bez upřesnění, kdy sklad vyhořel. Škodu organizace odhadla na 20 milionů korun. Podle zdrojů, které nechtějí být jmenované, Ukrajinci ve skladu měli vojenský materiál. Zástupci Člověka v tísni to odmítli.
Ve skladu byly podle Člověka v tísni brikety na zimu, stavební materiál nebo hygienické potřeby. Požár zachvátil skladové prostory s rozlohou 8000 metrů čtverečních, zasahovala u něj stovka hasičů. Ukrajinci ze sousedství skladu řekli, že během požáru slyšeli výbuchy a cítili zápach střelného prachu. Ukrajinské úřady se odmítly k věci vyjádřit.

Pracovnice Člověka v tísni na Ukrajině Aljona Budahovská řekla, že hořela logistická základna, kde bylo několik skladových prostorů. „Představa, že bychom my mohli vědět o tom, kdyby tam nějaké zbraně byly, že tam jsou, je zcela lichá. Zároveň my to potvrzené nemáme, že by požár vznikl z tohoto důvodu,“ řekl televizi ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni Jan Mrkvička.

Organizace provedla vnitřní vyšetřování, aby mohla do budoucna takovým situacím předejít. Člověk v tísni v Dnipru už našel náhradní sklad. Distribuuje z něj například brikety, které poveze do Záporožské oblasti.

Nezisková organizace podle svého webu zahájila humanitární činnost na Ukrajině před deseti lety. Pomáhá tam s podporou bydlení, přístupem ke vzdělání a nezávadné vodě.

„Podporujeme také vnitřně vysídlené osoby a komunitám v první linii zajišťujeme základní životně důležité potřeby,“ píše organizace na webu. Od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 organizace pomohla víc než třem milionům Ukrajinců, uvádí.

