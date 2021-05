V době nuceně uzavřených restaurací vzrostla obliba krabičkové stravy, kvalitu zvyšují i špičkoví kuchaři

PRAHA Kadeřnice Marcela nemohla za poslední rok z důvodu nucené uzávěry salonu naplno vykonávat své povolání. Měsíce strávené před televizí a operace kolene se podepsaly na její váze a celkové kondici. Rozhodla se proto pro takzvanou krabičkovou stravu – hotovou snídani, oběd i večeři zabalenou v krabičkách jí jednou za den doručí specializovaná firma.

„Děti už mám dospělé, takže praktický nemám pro koho vařit. Nemusím nakupovat a každý den přemýšlet, co budu jíst. Navíc jsem se naučila stravovat zdravěji,“ řekla LN živnostnice ze Zlína. V podobné situaci se za poslední rok ocitli i další Češi. Krabičková strava je u nás na vzestupu. Dávno přitom není jenom pro dietáře, na které před mnoha lety cílila především.



„Pokud porovnáme první kvartál letošního roku s minulým, tak se jedná o nárůst až o sto procent. Největší zájem je o hubnoucí a udržovací programy. Klienti se v době pandemie méně hýbou a neupravují stravovací návyky. To se přirozeně projeví a chtějí to řešit. Potom je skupina zákazníků, která nemá čas na vaření, ale chce se stravovat zdravě,“ řekl LN majitel firmy Vital Box Jakub Kraus.

Senioři i kojící matky

Obrovskou poptávku rozhodně ovlivnila pandemie koronaviru a restrikce s ní spojené. Uzavření restaurací mělo na společnost totiž hned dvojí dopad.

„Přišlo k nám pracovat několik kuchařů z vyhlášených pražských restaurací, které jsou už dlouho uzavřené. Zkvalitnili jsme tím samozřejmě obsah krabiček. Tomu přikládám velkou váhu, protože klienti si to mezi sebou řekli. Už jsme se s nimi domluvili, že u nás zůstanou,“ dodal Kraus.

Rozhodně se však nejedná o levnou variantu stravování. Často jednomu strávníkovi nestačí ani měsíční rozpočet čtyřčlenné rodiny. Třeba program Keep Fit od Vital Boxu na 28 dnů stojí 10 500 korun. V nabídce má přitom i dražší programy.

Vlnu nových zákazníků přitom přivítala také společnost Zdravé stravování, která zaznamenala za loňský rok nárůst obratu o čtvrtinu . „Pokud bychom se na to podívali z pohledu množství zákazníků, tak v roce 2020 jsme v období od ledna do dubna měli průměrně 3500 zákazníků denně, a ve stejném období roku 2021 je to přes 5000 klientů denně,“ řekl LN ředitel společnosti Zdravé stravování Lukáš Drlík.

Z důvodu vyšší poptávky zároveň společnost rozšířila nabídku a v současné době nabízí také jídelníčky bez masa, pro seniory, pro kojící matky nebo vegany. Podle Drlíka je však nejvyhledávanějším stravovacím programem ten s názvem Pro zdraví, což je pravděpodobně nejuniverzálnější varianta.

Tajemství úspěchu ale vidí i v rozvozu do regionů. „Náš rozvoz hodně slušně pokrývá Českou republiku i část Slovenska, a tak dovoz jídel není jen doménou velkých měst. Jídla se nám neopakují, za roky fungování jsme si vytvořili databázi více jak 20 tisíc receptur, kterou upravujeme podle preferencí a zpětných reakcí klientů,“ uvedl.

Nákup v bedně až do domu

Rostoucí chuť na zdravější potraviny se v poslední době projevuje i v dalších odvětvích. Vedle krabičkové stravy si Češi během pandemie oblíbili třeba farmářské produkty. Bezesporu v tom hraje roli i fakt, že se řadu měsíců nemohly pořádat farmářské trhy. Vypadá to ale, že se jedná o dlouhodobější trend.

„Zaznamenali jsme meziroční nárůst v počtu zákazníků v průměru okolo 50 až 80 procent oproti měsícům před pandemií. Nyní se pohybujeme na velmi podobných číslech jako loni na jaře v období pandemie, takže odliv nově nabitých zákazníků nenastal,“ uvedla zakladatelka společnosti Svět Bedýnek Jana Bínová.

Pro zákazníky je podle ní atraktivní nechat si přivézt nákup domů. Zároveň ale chtějí podporovat české farmáře, což třeba není možné v případě všech online supermarketů. „U nás si zákazníci buď kupují složené bedýnky a k nim přidávají klasický nákup v podobě masa a mléčných produktů, nebo si kompletně skládají nákup sami. Takže si nekoupí složenou bedýnku, ale normálně si dají do košíku brambory, cibuli, jablka, kuře, jogurt,“ popsala majitelka.

Společnost Fresh bedýnky se dokonce dočkala takového náporu nových zákazníků, že už své zboží nezvládala sama distribuovat. Spojila se proto s online supermarketem Rohlík, prostřednictvím kterého hodlá své produkty prodávat.