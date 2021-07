V Grónsku padl teplotní rekord. Za den roztál led, který by pokryl více než dvě Česka

V Grónsku tento týden padl teplotní rekord, když teploměry ve středu naměřily 19,8 stupně Celsia, a tamní ledovce nyní odtávají obrovskou rychlostí. V úterý roztálo 8,5 miliardy tun ledu, což je množství, které by podle vědců stačilo na to, aby celý americký stát Florida nebo více než dvě Česka pokrylo pět centimetrů vysokou vrstvou vody. Na twitteru to oznámila Světová meteorologická organizace (WMO).