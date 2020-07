V Hejnicích museli vypustit a vyčistit koupaliště, zřejmě ho zamořila dětská hračka zelený sliz

Hejnice v podhůří Jizerských hor na Liberecku musely v tomto týdnu vypustit a vyčistit přírodní koupaliště. Zamořila ho nejspíš dětská hračka, zelený sliz. ČTK to ve čtvrtek řekl starosta města Jaroslav Demčák. Koupaliště je opět v provozu, díky nadbytku vody v přítoku se ho podle starosty podařilo napustit nezvykle rychle.

„Nečekal jsem to, ale za nějakých 30 hodin bylo koupaliště plné. Ono se to nezdá v řece, ale stále je velké množství vody, v přítocích to je stále silné,“ uvedl Demčák.



Koupaliště zkraje týdne podle něj vypustili, když zezelenalo. „Byla to nějaká chemie, jestli to byl dětský sliz nebo nějaká jiná podobná prapodivná věc, nedokážu říci, rozbory jsme nedělali,“ uvedl starosta. Něco obdobného podle něj zažili už loni, v obou případech se neznámá látka šířila z brouzdaliště.

„Budeme asi muset vydat zákaz nošení dětského slizu na koupaliště,“ uvedl Demčák. Teplota vody v koupališti je podle něj nyní kolem 16 stupňů, lidé se už přesto koupou. „Všichni, co byli ve vodě, na mě hulákali, že je to strašně teplý,“ řekl starosta.

V Libereckém kraji je v provozu už většina přírodních koupališť, která jsou pod dohledem hygieniků. Zlepšila se kvalita vody na koupališti v Novém Městě pod Smrkem nedaleko Hejnic, opět je čistá. V ostatních koupalištích se kvalita vody nezměnila. Na nejlepším stupni jedna z pětiškálové stupnice není jen pět z více než 30 sledovaných vodních ploch v kraji. Nejhorší hodnocení má přírodní koupaliště v Chrastavě u Liberce. Je na stupni čtyři, což značí nevhodné ke koupání. V jeho případě jde o dlouhodobý problém kvůli kolísavé kvalitě přítoku.

Kvůli sinicím je na stupni tři Máchovo jezero u Doks na Českolipsku. Koupání v jezeře nepovažují hygienici za vhodné pro těhotné ženy, děti či alergiky a lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali. Sníženou průhlednost, což značí mírné znečištění, mají nadále rybník Bažantník u kempu v Sedmihorkách v Českém ráji, koupaliště v Zákupech a v Nedamově u Dubé na Českolipsku. Tato koupaliště jsou na stupni dva.