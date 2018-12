V Praze havaroval autobus MHD. Hasiči vyprostili dva zaklíněné cestující, jsou ve vážném stavu

HORNÍ POČERNICE (PRAHA) V pražských Horních Počernicích došlo ve večerních hodinách k dopravní nehodě. Nákladní automobil se srazil s autobusem. Zraněno je podle pražské záchranné služby šest osob, z toho dvě byly zaklíněné. Hasiči je vyprostili, na místě zasahoval vrtulník. K nehodě došlo v ulici U Tabulky, která je nyní uzavřená.

Pražská zdravotnická záchranná služba o nehodě ve večerních hodinách infromovala na Twitteru. Dvě osoby, které hasiči vyprostili, jsou podle záchranářů ve vážném stavu, jeden cestující má středně těžká poranění a tři osoby byly zraněny lehce. „Všichni jsou již na cestě do nemocnic a to do hodiny od přijetí tísňové výzvy,“ uvedli pražští záchranáři na sociální síti.

Podle twitteru Pražské integrované dopravy (PID) se nehoda stala krátce po 20:30. „Autobus linky 220 spol. Arriva City mířil od Logistické zóny Horní Počernice směrem na Černý Most,“ uvedla PID.



Podle Týdeníku policie se nehoda stala v ulici U Tabulky, která leží v průmyslové zóně. „V tuto chvíli na místě zajišťujeme servis pro ostatní složky záchranného integrovaného systému. Především korigujeme dopravu. Teprve poté budeme zjišťovat příčiny nehody,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. „Doprava je odkláněna do ulice Bystrá. Na místě jsou policisté oddělení dopravních nehod a kriminalisté odboru vyšetřování dopravních nehod. Ti budou celou událost prošetřovat,“ píše Policie ČR na svém twitterovém účtu.



Na místě byl přítomen vrtulník, který byl podle policie nasazen pro transport jednoho ze zraněných. Přítomny byly také tři sanitky, lékař a speciální vůz Atego. U nehody zasahovala kromě záchranářů a hasičů také policie.