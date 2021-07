Kauza H-System blíží se po letech blíží ke konci, v Horoměřicích se dosud prodalo již 54 z 60 bytů

V Horoměřicích u Prahy se z 60 dražených bytů z konkurzu po zkrachovalé společnosti H-System prodalo již 54. Uživatel dalšího bytu si vyřizuje žádost o hypotéku, celkem se tak podaří bez problémů prodat 55 bytů. O čtyři byty neprojevili jejich dosavadní uživatelé zájem a budou se dražit znovu, uživatel posledního bytu podal žalobu na vyloučení nemovitosti z konkurzu a odmítá si byt odkoupit, vyplývá z informací, které má ČTK k dispozici. Kauza se tak po letech blíží ke svému závěru.

Na všech 54 bytů jsou již uzavřené smlouvy, změna vlastníka se nyní zapisuje do katastru nemovitostí. Zbývající čtyři byty, o které neprojevil nikdo zájem, by se mohly dostat do dražby během letošního roku. Jak se vyřeší spor o poslední byt, zatím není jasné, rozhodnout bude muset soud.



Ceny bytů určily znalecké posudky, které zohledňovaly stáří bytů, jejich stav, dispozice i další skutečnosti, například jestli byt má předzahrádku nebo balkon. Lidem původně mělo být do ceny započítáno takzvané zhodnocení, tedy investice, kterou do dostavby bytu vložili. To ale nakonec nebylo možné, protože lidé nemohli dokázat výši vložených prostředků, stavební bytové družstvo Svatopluk, které část bývalých klientů H-Systemu sdružuje, lidem nevystavilo potřebná potvrzení. Například byt 2+1 s malou zahrádkou se nabízel za tři miliony korun. Jiný byt 3+1 s větší zahradou byl oceněn na 4,5 milionu.

Soudy budou řešit také další žaloby, které s kauzou souvisí. Konkurzní správce SBD Svatopluk žaluje například o nájemné ve výši již zhruba 30 milionů korun za neoprávněné užívání bytů. Řešit se bude také vylučovací žaloba, která žádá, aby z konkurzu byly vyňaty příjezdové cesty, které patří podle tvrzení družstva právě Svatopluku.



H-System uzavřel po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachoval, dokončil jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ale bez souhlasu konkurzního soudu. Podle dřívějšího vyjádření předsedy SBD Svatopluk Martina Junka lidé měli souhlas konkurzního správce, nicméně toto rozhodnutí bývalého správce soud zrušil pro podezření z poškozování věřitelů.