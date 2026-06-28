V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

„Mohu potvrdit, že na místě došlo k tragické události. Resuscitace bohužel nebyla úspěšná,“ uvedl pro iDNES.cz Patrik Christian Cmorej, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Bližší informace nesdělil.
U jezera v rámci záchranné akce zasahovaly také dvě hasičské jednotky.
Podle informací iDNES.cz byl muž pod hladinou desítky minut. Z vody ho vytáhl jeden z návštěvníků na svůj paddleboard. Z vytažením muže na břeh mu pak pomohli záchranáři, hasiči a policisté. Resuscitace trvala několik desítek minut.
„Aktuálně probíhá šetření události,“ poznamenala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Jezero Milada patří k oblíbeným rekreačním místům Ústeckého kraje. Během tohoto víkendu, kdy teploty v regionu přesáhly na některých místech 40 stupňů Celsia, k němu vyrazily stovky lidí.
Rekordní teploty uplynulých dní si vyžádaly vysoké pracovní nasazení všech složek integrovaného záchranného systému. Konkrétně zdravotničtí záchranáři Ústeckého kraje evidují jen za pátek 352 výjezdů. „To je oproti normálu nárůst o 25 procent,“ poznamenal Cmorej s tím, že vedle kolapsů se v mnoha případech jednalo také o úrazy.
Záchranářský vrtulník vzlétl v pátek k deseti událostem, z toho ke čtyřem dopravním nehodám. „Deset vzletů je opravdu hodně vysoké číslo,“ podotkl Cmorej.
V sobotu měli záchranáři 328 výjezdů a dnes už jich k 15. hodině bylo přes 200.
Případů utonutí v Česku přibývá
Nejde o jediný případ utonutí v aktuálním extrémně horkém počasí. Na Slapské přehradě v kempu Ždáň kolem poledne utonul muž, ročník 1998. Z vody ho vytáhli svědci, záchranářům se však nepodařilo muže zachránit, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Událost byla hlášená po 12:30. „Svědci viděli, jak se šel muž koupat, ztratil se pod hladinou, svědci ho vytáhli, záchranná služba i policisté ho resuscitovali, bohužel neúspěšné,“ řekla mluvčí.
Záchranáři vyjížděli k tonutí také do Netvořic na Benešovsku. „Šlo o tonutí muže v hasičské nádrži, převezli jsme ho na ARO do Benešova,“ řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Policejní potápěči také našli dopoledne tělo sedmnáctiletého mladíka v přehradě Hracholusky u Plzně. Utonul v sobotu kolem 17:00. Po provedeném ohledání místa potápěči ze zásahové jednotky krajského ředitelství bylo tělo vyzvednuto na hladinu, řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Případ dále prověřují kriminalisté.