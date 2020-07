V jihlavském Alzheimercentru je 56 nakažených, včetně 17 zaměstnanců. Zařízení shání brigádníky

Jihlava Počet pacientů s koronavirem v jihlavském Alzheimercentru stoupl na 56. Jde o 39 klientů zařízení a 17 zaměstnanců. Alzheimercentrum kvůli současné situaci shání brigádníky, kteří by pomohli s péčí o klienty. ČTK to v sobotu řekla mediální zástupkyně Alzheimercentra Martina Svobodová. V pátek bylo v zařízení 46 nakažených.

„Věříme, že aktualizované údaje jsou na nějakou chvíli i finální,“ uvedla Svobodová. Domov se zvláštním režimem uvedl, že má okolo 100 klientů a šest desítek pracovníků. Centrum už zavedlo mimořádná hygienická opatření.



Vzhledem k vysokému počtu nemocných mezi zaměstnanci se Alzheimercentr dostává do personální nouze. „Ještě vše pokrýváme, ale nelze vyloučit, že se situace vyvine jinak. Proto oslovujeme veřejnost a zájemce, kteří by nám byli ochotni přijít pomoci do centra. Sháníme hlavně zdravotní sestry a ošetřovatele,“ řekla Svobodová.

Dodala, že brigádníci se mohou ozvat na telefonní číslo 774 774 088. Svobodová uvedla, že první nákaza covidem-19 se prokázala v týdnu během hospitalizace jedné klientky.

Od začátku pandemie do pátečního podvečera bylo podle krajských hygieniků potvrzeno na Vysočině 295 onemocnění covidem-19. Vyléčilo se zatím 194 pacientů, čtyři lidé nakažení koronavirem zemřeli. Koncem března nákaza v tomto kraji zasáhla domov důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Onemocnělo 12 pracovníků a všech 22 klientů domova, dva klienti zemřeli.