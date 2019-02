V jižních Čechách napadlo až 30 centimetrů sněhu, na Moravě hrozí námraza. Sníh dál trápí Česko

Praha Sníh komplikuje dopravu v České republice i v pondělí. Zatímco na Plzeňsku v noci sněžit přestalo, v Jihočeském kraji napadlo v noci až 30 centimetrů sněhu. Husté sněžení uzavřelo v Ústeckém kraji cestu z horní Halže na Měděnec, kterou využívají i lyžaři při cestě na Klínovec. V Jihomoravském kraji varují silničáři před námrazou. Po víkendovém sněžení zůstávalo v pondělí ráno v Česku bez proudu zhruba 14 800 domácností. Problémy jsou hlavně na jihu Čech a na Moravě.

Husté sněžení v Plzeňském kraji v noci skončilo. Kvůli popadaným stromům a větvím je ale stále uzavřeno pět úseků tratí včetně směru z Plzně na Prahu a čtyři úseky silnic druhých a třetích tříd. Hlavní tahy jsou ošetřené a mokré, silnice třetích tříd ještě silničáři doklízejí. ČTK to zjistila z webu Českých drah a od dispečera krajských silničářů Jaroslava Sádla. Vše by mělo být podle nich průjezdné do 9:00. V pondělí už v regionu nemá sněžit, teploty budou kolem nuly.



Na řadě míst Středočeského kraje v pondělí ráno stále sněží, řidiči proto musí být na svých cestách opatrní. Sněžení je hlášeno z Mělnicka, Mladoboleslavska a okresu Praha-východ, sněhové přeháňky pak z Berounska, Kladenska, Rakovnicka a Prahy-západ, vyplývá z informací silničářů. Počasí omezuje také provoz autobusů a vlaků.



Komplikace čekají podle zjištění serveru Lidovky.cz cestující i na trase mezi Prahou a Berounem, kde se jezdí po jedné koleji. Vlaky nabíraji zpoždění. Některé v ranní špičce nejedou vůbec, jako třeba rychlík v 7:10 z Berouna.



Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D1, D8 a Pražský okruh. Problém má i řada autobusových linek, vyplývá z informací na webu Pražské integrované dopravy (PID).



Kladno v pondělí ráno zrušilo kalamitní stav, vyhlášený v neděli. Všechny hlavní tahy ve městě jsou podle dostupných informací průjezdné, hromadná doprava funguje.

Na některých místech Jihočeského kraje napadlo od neděle do pondělního rána až 30 centimetrů čerstvého sněhu. Počasí komplikuje sjízdnost některých vozovek v regionu. Jedná se především o silnice v jihozápadní části kraji na Písecku, Strakonicku a Prachaticku. V těchto místech museli hasiči přes noc nejčastěji odstraňovat z vozovek popadané stromy. Řekla to mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Husté sněžení uzravřelo silnici na Klínovec

Na většině silnic v Pardubickém kraji leží sníh. Například ve Svitavách jej napadlo za noc asi 15 centimetrů. Většinou je po solení rozbředlý, jen místy tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři. Opatrní by měli být řidiči na celém území regionu. Podobně jsou na tom i silnice v Královehradeckém kraji.

Husté sněžení komplikuje dopravu i v Ústeckém kraji. Nesjízdných je několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Sníh leží i na dalších cestách a na chodnících. Husté sněžení uzavřelo také cestu z Horní Halže na Měděnec, kterou hojně využívají kromě místních obyvatel také lyžaři při cestě na Klínovec nebo běžkaři.

Silničáři v Libereckém kraji varují před sněhovými jazyky v otevřených úsecích a hlavně v horských oblastech. V kraji už sice většinou nesněží, fouká ale silný nárazový vítr, proto doporučují zvýšenou opatrnost. Neprůjezdná je stále silnice třetí třídy u Jenišovic na Jablonecku, kde je hluboký sníh. Řekl to Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která silnice v Libereckém kraji udržuje. Jinak se podle Šéna situace v Libereckém kraji uklidnila a přes noc přestalo sněžit.

V Jihomoravském kraji varují před námrazou

Silnice mokré po víkendové oblevě a dešti mohou v pondělí ráno na jižní Moravě namrzat, teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Ve vyšších polohách, například na Blanensku, leží na okresních silnicích nový sníh, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Hasiči měli podle přehledu zásahů v noci práci s odstraňováním spadlých stromů ze silnic.

Autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje zatím jezdí bez zdržení a komplikací. Žádné potíže nehlásil brzy ráno ani Dopravní podnik města Brna.

Zhruba čtyři tisíce odběratelů jsou bez elektřiny

V Olomouckém kraji je po nočním hustém sněžení, kvůli kterému popadaly stromy a větve na elektrické vedení, bez elektřiny zhruba 2000 odběratelů. Poškozeny jsou elektrické rozvody hlavně na Olomoucku a Přerovsku. Poruchy by měly být odstraněny dopoledne, řekl v pondělí mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.



Na silnicích v Moravskoslezském kraji leží nová vrstva sněhu, některé silnice jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli sněžení může být snížená také dohlednost a na Bruntálsku fouká rovněž silný vítr. Po nočním sněžení zůstalo v regionu bez proudu asi 1800 odběratelů, problémy jsou hlavně na Ostravsku. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a společnosti ČEZ.