Na místě hasiči i nadále zasahují, situaci již mají pod kontrolou, uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hořelo v průmyslovém objektu na výrobu a zpracování chemických látek. První jednotka hasičů brzy požár lokalizovala.
„Následně ji podpořily další jednotky. Prvotní zásah byl velmi důležitý, aby se požár nerozšířil, což by byl velký problém. Požár je tak lokalizován,“ uvedl mluvčí hasičů.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu po půldruhé hodině. Hasiči na místě nadále zasahují, kontroluje se také možný únik nebezpečných látek do kanalizace.
„Jsou kontrolovány všechny kanalizační vpusti v areálu a jsou odebírány vzorky z přilehlého potoka, do kterého ústí,“ doplnil Řezníček. Požár se mimo části průmyslové haly nerozšířil, nezasáhl ani na další uskladněné materiály.