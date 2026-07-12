Hasiči zasahovali u dalšího požáru na Zlínsku. Hořela hala s chemickými látkami

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  20:06aktualizováno  20:06
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ilustrační snímek | foto: Salač JanMAFRA

Hasiči na Zlínsku se v neděli museli vypořádat s dalším požárem, tentokrát vzplála hala na výrobu chemických látek v Kaňovicích. Na místě zasahovalo devět jednotek, kterým se včas podařilo zastavit další šíření plamenů.

Na místě hasiči i nadále zasahují, situaci již mají pod kontrolou, uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hořelo v průmyslovém objektu na výrobu a zpracování chemických látek. První jednotka hasičů brzy požár lokalizovala.

„Následně ji podpořily další jednotky. Prvotní zásah byl velmi důležitý, aby se požár nerozšířil, což by byl velký problém. Požár je tak lokalizován,“ uvedl mluvčí hasičů.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu po půldruhé hodině. Hasiči na místě nadále zasahují, kontroluje se také možný únik nebezpečných látek do kanalizace.

„Jsou kontrolovány všechny kanalizační vpusti v areálu a jsou odebírány vzorky z přilehlého potoka, do kterého ústí,“ doplnil Řezníček. Požár se mimo části průmyslové haly nerozšířil, nezasáhl ani na další uskladněné materiály.

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