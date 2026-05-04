Policie obvinila v bitcoinové kauze další tři lidi. Mezi nimi i exministra Blažka

Autor: ,
  14:12aktualizováno  14:14
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Podle informací iDNES.cz je mezi obviněnými i exministr Pavel Blažek. Podle obvinění se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil vrchní žalobce Radim Dragoun.

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„V případě odsouzení hrozí obviněným uložení úhrnného trestu odnětí svobody na 5 až 12 let,“ uvedl Dragoun. Mezi nově obviněnými jsou exministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, uvedly Seznamzprávy. Informaci potvrdil pro iDNES.cz důvěryhodný zdroj.

Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případu je již obviněn také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Žalobci uvádějí, že se skupina dopustila zločinů, přičemž některé skutky zůstaly ve stádiu pokusu. Dva lidé jsou stíháni jako pachatelé, třetí osoba pak v roli organizátora. Všichni tři čelí obvinění z pokusu o praní špinavých peněz.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.

Vyjádření exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela redakce iDNES.cz shání.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.