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V kauze Dozimetr chtěl soud svědectví Polčáka ze STAN. Na jednání nedorazil

  9:32aktualizováno  9:32
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Bývalý europoslanec Stanislav Polčák

Bývalý europoslanec Stanislav Polčák | foto: Michal SváčekMAFRA

Bývalý europoslanec Stanislav Polčák
Bývalý europoslanec Stanislav Polčák
Bývalý europoslanec Stanislav Polčák
Bývalý europoslanec Stanislav Polčák
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Soud v kauze Dozimetr měl pokračovat výslechy klíčových svědků. Na pořadu dne měla být výpověď bývalého europoslance a člena hnutí STAN Stanislava Polčáka. Ten dříve v hnutí pozastavil své členství, posléze jej ale obnovil. V kauze není obžalovaný, ale vystupuje jako svědek. Z jednání se ale nakonec omluvil.

„V minulých měsících jsem se soustředil na podání výpovědi a jasné doložení, že s celou kauzou kolem Prahy a dopravního podniku nemám nic společného. To se jasně ukázalo. Nejsem dle policie ani podezřelý, natož obviněný. Mé spojení s kauzou jsem považoval za mediální konstrukt,“ uvedl dříve Polčák, poté co v hnutí znovu obnovil své členství.

Důvodem pozastavení byly vazby na podnikatele Michala Redla, který je podle obžaloby ústřední postavou kauzy. „Odmítám, abychom byli s Petrem Gazdíkem dáváni na roveň s Petrem Hlubučkem. Přesto plně vnímám, že moje dřívější známost s Michalem Redlem, kterou jsem nikdy netajil, ubližuje hnutí ve světle současného vyšetřování,“ napsal také dříve, když členství pozastavoval.

Jak ale uvedl Český rozhlas, už v roce 2017 údajně s Redlem konzultoval, koho nominovat do vedení pražských firem. Server Seznam Zprávy pak popsal, že Polčák udržoval kontakt i s podnikatelem Pavlem Kosem, který v kauze loni uzavřel dohodu o vině a trestu.

Kauza Dozimetr se u Obvodního soudu pro Prahu 9 projednává už více než rok. Momentálně pokračuje fáze výslechů svědků.

V státní zástupce viní skupinu lidí kolem zlínského podnikatele Redla z organizovaného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a dalších institucích. Bývalého politika STAN Petra Hlubučka pak státní zastupitelství viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo podnikatele do vedoucích funkcí v pražském dopravním podniku tak, aby skrze ně bylo možné zakázky ovlivňovat.

5. října 2026

Soudy

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