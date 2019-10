V kauze lihové mafie padlo 55 obvinění,17 lidí bylo pravomocně odsouzeno

V kauze lihové mafie padlo dosud 55 obvinění, obžalobu podali státní zástupci na 40 lidí. Pravomocně již bylo odsouzeno 17 z nich, uvedlo v tiskové zprávě Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Ve vězení si nejvyšší tresty odpykávají hlavní členové mafie v čele s podnikatelem Radkem Březinou a hlavní odběratelé jeho nelegálního lihu. Dohromady bylo těmto 17 odsouzeným uložen trest přesahující 140 let. Kauza tím však nekončí, nadále zaměstnává soudy i žalobce. Ve fázi vyšetřování jsou nyní čtyři případy týkající se 11 lidí.

„V případech souvisejících s organizovanou zločineckou skupinou tzv. lihové mafie bylo pod dozorem Vrchního státního zastupitelství Olomouc doposud trestně stíháno 55 osob. Obžaloba byla dosud podána na 40 osob a pravomocně odsouzeno bylo 17 osob, šest nepravomocně a pět osob bylo nepravomocně obžaloby zproštěno. U 12 lidí dosud nebylo soudem první instance rozhodnuto,“ uvedli žalobci. podotkli přitom, že z celkového počtu 55 obvinění se v některých případech jedná o stejné osoby stíhaných v několika případech, jde o hlavní členy organizované zločinecké skupiny.

Žalobci vedou dohromady 20 spisů, čtyři případy týkající se 11 lidí jsou stále ve fázi vyšetřování. Týká se to i kauzy celníků podezřelých z vynášení tajných informací z celní správy, kteří byli obviněni loni v lednu. „V jednom případě se přitom jedná o trestní věc, v níž padl původně zprošťující rozsudek v roce 2012 a která byla v roce 2018 vrácena do přípravného řízení po povolení obnovy řízení na základě nových důkazů získaných při objasňování trestné činnosti takzvané lihové mafie,“ uvedlo VSZ Olomouc. Podle informací ČTK jde o kauzu Cinol a tehdejšího šéfa Morávia-Chem Radovana Dalajku a obchodního zástupce Miloše Nováčka.

Pravomocně si již odpykává tresty šest z původně osmi obžalovaných v hlavní větvi této lihové mafie, která podle soudu způsobila rekordní škodu na daních 5,6 miliardy korun. Radek Březina dostal za obchody s nezdaněným lihem 13 let vězení. S nejnižším trestem vyvázl jeho bratr Tomáš, a to díky statusu spolupracujícího. Dostal nakonec 3,5 roku a loni v listopadu byl z vězení na podmínku propuštěn.

Kauza se táhne od roku 2012

Žalobci pak začali i na základě jeho výpovědi odkrývat navazující případy odběratelů nelegálního lihu a těch, co trestnou činnost maskovali. Mezi prvními odběrateli byli odsouzeni na devět let Stanislav Pražan a jeho syn, potrestáno bylo také sedm odběratelů a distributorů spjatých s Likérkou Drak. Jedenáctiletý trest dostal majitel zkrachovalé likérky AB style Milan Antoniazi. Naposledy minulý týden potvrdil vrchní soud pravomocně devět let a dva měsíce za krytí nelegálního lihu jednateli firmy Cargo NV Petru Němečkovi.

Soudy těmto pravomocně odsouzeným uložily tresty v celkové délce 140 let a 6 měsíců, u pěti z nich to bylo mezi deseti až 13 lety. „Z těchto 17 osob bylo 15 uznáno vinným ze spáchání trestného činu účast na organizované zločinecké skupině či trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. U osmi odsouzených osob bylo pravomocně rozhodnuto o uložení trestu propadnutí majetku,“ doplnili žalobci.

Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012, kdy se v souvislosti s metylalkoholovou aférou zaměřili na nelegální výrobny lihovin. Organizovanou zločineckou skupinu odhalila ostravská expozitura Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.