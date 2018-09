V kauze syntetických drog policie obvinila dalšího člověka. Celkem už stíhá devět lidí

OSTRAVA Policie obvinila dalšího člověka v souvislosti s případem syntetických drog, které se šíří Moravskoslezským krajem. Celkem už stíhá devět lidí. Látkou se přiotrávilo 23 lidí, dva zemřeli. Nově je z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obviněný čtyřiatřicetiletý muž. Ve středu to oznámila mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.

„Muž je podezřelý, že 8. září poskytl v Ostravě dalším osobám předmětnou psychotropní látku s vědomím, že jde o látku nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a jeho ovládací, případně rozpoznávací schopnosti,“ řekla policejní mluvčí.



Dodala, že policisté navíc zajistili další syntetické kanabinoidy, už mají zhruba 150 balení této drogy, která se vyskytuje v různých podobách. „Dvě desítky balení policisté zajistili v Ostravě. Například strážníky kontaktoval muž, který si venku všiml několika balení podezřelé látky. Z televizní reportáže věděl, že může jít o syntetické kanabinoidy, a proto nález oznámil,“ řekla.

Obviněno je devět lidí ve věku od 17 do 41 let. Převážné většině z nich hrozí pětileté vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Podle dostupných informací jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. V pátek ho Okresní soud v Ostravě poslal do vazby. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel také další pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Nebezpečná droga může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobuje především v kombinaci s alkoholem.