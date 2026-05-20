Bylo to pod mou rozlišovací schopnost, řekl Válek u soudu v kauze vydírání v IKEM

Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vypovídal u soudu v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky, z něhož je obžalovaný bývalý náměstek ředitele IKEM Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška. Konflikt tehdy zaznamenal, ale podrobnosti neznal a neřešil, řekl u soudu. „Rozhodně nesloužil ke cti českého zdravotnictví,“ poznamenal.

„Spor se mě netýkal a ani mě moc nezajímal. Bylo to hluboko pod mou rozlišovací schopností jako ministra zdravotnictví,“ prohlásil Válek. Kvůli konfliktům však uspořádal výběrové řízení na nového ředitele kliniky, při kterém požadoval od kandidátů ucelenou koncepci dalšího směřování IKEM. Vyhrál ho Michal Stiborek.

Vývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vypovídal u soudu v kauze údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky (20. května 2026)
V kauze údajného vydírání v IKEM stanul před soudem bývalý náměstek ředitele Jiří Malý (20. května 2026)
Bývalý ředitel byl v kauze původně také jedním z obžalovaných, loni v srpnu ale po těžké nemoci zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Podle státního zástupce spolu s Malým hrozili kardiochirurgům zveřejněním zfalšovaných kompromitujících materiálů, které vyrobil Raška.

Náměstek podle obžaloby vyhrožoval Netukovi i vykonstruováním mediální kauzy. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali. Stiborek a Malý je údajně vydírali proto, aby je přestali ohrožovat.

Raška podle obžaloby také z Pirkova služebního telefonu nafotil SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi zdravotnictví poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Válek dnes uvedl, že si na SMS pamatuje. Proč ji ale Netuka napsal, neví. „Na poměry toho, co jsem jako ministr dostával, byla vlastně slušná,“ uvedl. Nijak se ho prý nedotkla.

Případ vydírání v IKEM vyšetřovala nejprve Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině loňského ledna.

Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení. Žalobce navrhuje mužům uložit peněžité tresty.

