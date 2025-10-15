V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, provoz na Kutnou Horu stojí

„V Kolíně došlo nad ránem k vykolejení dvou nákladních vagonů,“ upřesnil Kavka. Jeden z vagonů podle něj převážel osobní auta.
„Událost nemá vliv na osobní dopravu na koridoru,“ doplnil. Dodal, že příčina nehody se momentálně vyšetřuje.
„Nehoda se obešla bez zranění,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Dodal, že na místě mimořádné události zahájili dva úřadní inspektoři vlastní vyšetřování.
Vlaky nejezdí mezi Kolínem a Osekem a také mezi Kolínem a Kutnou Horou. České dráhy podle svého webu předpokládají, že omezení potrvá až do odpoledních hodin.
K nehodě došlo v noci v 1:23 hodin. Podle pozdějších informaci bude však odstraňování následků po nočním vykolejení bude spíše delší.