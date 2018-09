Vyšetřování kauzy Vidkun se blíží k závěru. Zbývají poslední výslechy

OLOMOUC Vyšetřování olomoucké korupční kauzy Vidkun se téměř po třech letech blíží k závěru. Podle žalobce Petra Šeredy z olomouckého vrchního státního zastupitelství zbývají poslední výslechy, které si vyžádali obžalovaní.

V kauze, která se týká podezřelých vazeb mezi policisty, podnikateli a politiky, jsou obviněni čtyři lidé včetně bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila. Většina z nich musela změnit profesi. Soudy se však kauzou zabývají i v navazujících případech, jde například o vyzrazení razie z řad policie.

„Případ Vidkun je v závěrečné fázi vyšetřování. Zbývá provést poslední výslechy obviněných, o které oni požádali, aby se mohli na závěr vyšetřování k věci vyjádřit. Poté bude s největší pravděpodobností vyšetřování skončeno,“ uvedl ve čtvrtek státní zástupce Šereda. Následovat bude seznámení se spisem a případné poslední důkazní návrhy, které ještě musí posoudit vyšetřovatel.

Podezřelí jsou obviněni z podplácení

Podle Rozbořilova obhájce Petra Konečného byly nyní dokončeny výslechy obviněných policistů. Čas zabere i seznámení se spisem a vyhodnocení ze strany státního zastupitelství, uvedl. „Pokud se to skončí do konce roku, bude to dobře. Pan Rozbořil však není ten, kdo by něco komplikoval. Za poslední dva roky určitě nevznesl jediný podnět, nic nenavrhl, nic nezkomplikoval, o nic nežádá a trpělivě čeká, kdy to bude skončeno,“ řekl ve čtvrtek Konečný.



Rozbořil je obviněn z podplácení, kromě něj čelí obvinění i tehdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a tehdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec. Oba jsou obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby, náměstek, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku. Čtvrtým obviněným je vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Kromě Kyselého, který dále podniká v realitách, ostatní obvinění změnili své profese. Loni prohlásili, že jim status obviněného výrazně zúžil možnosti dalšího uplatnění.

V Praze vyslýchají bývalého elitního detektiva

Ačkoliv samotná kauza se na stůl soudu v případě podání obžaloby dostane nejdříve příští rok, související případy už soudy řeší. Bývalý policista Kadlec se soudí kvůli výpovědi z práce. Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl, že olomoucký krajský soud se musí výpovědí znovu zabývat a vyslechnout některé svědky, které Kadlec navrhl.



Bývalý policista loni v březnu založil firmu a pojmenoval ji Vidkun Bohemia. Společnost má základní kapitál 10 tisíc korun, přičemž Kadlec je stoprocentním vlastníkem. Z účetních výkazů Vidkun Bohemia vyplývá, že za celý loňský rok měla nulové tržby. Hospodaření firmy loni nakonec skončilo ve ztrátě 8000 korun, která odpovídá zúčtovaným nákladům.

Kauzou Vidkun se od čtvrtka začal zabývat také Obvodní soud pro Prahu 5 a to v případu bývalého elitního detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála. Čelí obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s vyzrazením razie v kauze Vidkun.