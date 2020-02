V kostele svatého Klimenta se v neděli lidé rozloučí s Erazimem Kohákem

Praha V kostele svatého Klimenta v Praze se v neděli odpoledne uskuteční poslední rozloučení s významným filozofem a ekologem Erazimem Kohákem, který zemřel v sobotu 8. února ve věku 86 let. Kohák vyučoval na univerzitách v Česku i zahraničí a získal řadu ocenění. V roce 2013 prezident Miloš Zeman Kohákovi propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Bohuslužbu povede emeritní farář farního sboru Českobratrské církve evangelické Blahoslav Hájek. Poté, co se Kohák vrátil do Česka, byl Hájek farářem sboru, do kterého filozof docházel. Pojil je tedy osobní vztah, napsal ČTK mluvčí církve Jiří Hofman. Hudební úvod, včetně české státní hymny, zajistí skupina skautů.



Při obřadu vystoupí Kohákovy dcery

V první části obřadu vystoupí s proslovem čtyři lidé: ředitel Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Čapek, teolog a emeritní profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karel Skalický a Kohákovy dcery Mary Zdislava Kohák a Katherine Alexandra MacPhersonová. Rozloučení dále ponese obvyklé prvky protestantské bohoslužby.

Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze. V roce 1948 uprchl ve svých 14 letech s rodiči do Německa a poté do USA. Pracoval tam v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě.

V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě. V roce 1958 na ní získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde byl následně jmenován docentem a profesorem.

Do Česka se Kohák vrátil po roce 1989 a měl zásadní podíl na opětném etablování české filozofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí. Od roku 1990 do roku 1995 střídavě přednášel na univerzitě v Bostonu a na Univerzitě Karlově. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo. Širší veřejnosti byl Kohák známý i jako bývalý člen Rady České televize nebo jako sympatizant ekologických hnutí. Neúspěšně kandidoval i do Senátu za ČSSD.