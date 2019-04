Expert: O dopadu sucha rozhodnou příští týdny, musí zapršet. V krajině chybí rok srážek

Praha Srážky v nadcházejících týdnech rozhodnou o tom, jaké letos bude sucho. Pokud zaprší, ty nejhorší prognózy by se nemusely naplnit, řekl ČTK ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder. Podle rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky ale chybí v krajině téměř roční úhrn srážek. Předpokládá, že i letošek bude extrémně suchý a teplý. Pokud bude tento stav pokračovat, dopady na zemědělskou produkci, kondici lesů i stav vodních toků budou tvrdé, dodal.

Meteorologové očekávají, že bude v pátek oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer bude v Čechách na většině území pršet nebo budou přeháňky. Oblačno až zataženo by mělo být až do příštího úterý. Už to by podle Riedera přírodě, vegetaci a půdní vlhkosti výrazně pomohlo.



„Z hlediska zemědělské produkce a zemědělského sucha rozhodne tento víkend. Předpověď je taková, že by mělo začít pršet, nicméně je i možné, že srážky vypadnou zhruba o 100 kilometrů jinde než v ČR. To by nebylo dobré, ale tuto chvíli to nedokážeme s jistotou říct,“ uvedl šéf meteorologů, podle nichž bude duben rekordně suchý.

„Letošní sucho se ozvalo nezvykle brzy. Vývoj potvrzuje trendy posledních pěti let, kdy spadlo oproti normálu o 400 milimetrů srážek méně. Znamená to, že nám v krajině chybí téměř roční úhrn srážek,“ řekl Sklenička. Odráží se to na nízkém stavu zásob podzemní vody nebo na nedostatečném nasycení půdy vodou, dodal.

V řekách je méně vody

Průtoky v řekách a potocích jsou ve srovnání s loňskem menší, a to i přesto, že na tom letošní zima byla srážkově výrazně lépe. Klesly i hladiny podzemních vod ve vrtech, vodní deficit se tak stále prohlubuje. Rieder ale upozornil, že zdroje pitné vody v ČR jsou dostatečné. Například vodní nádrž Želivka, největší v Česku, je podle něj plná z 97 procent. I jihomoravské nádrže jsou téměř naplněné.



Čerpání vody řeší novela vodního zákona, o níž bude brzy jednat vláda. Podle původního návrhu budou například obce s rozšířenou působností moct používání vody omezovat. Lidé, dokud jim teče voda z kohoutku, nemají podle Riedera pocit, že je problém se suchem vážný.

Na sucho se připravují i elektrárny. Mluvčí ČEZ Martin Schreier ČTK řekl, že během prvních tří měsíců roku byla výroba v elektrárnách firmy na dlouhodobém průměru. „Duben už je výrazně horší a čísla celkově snižuje. Aniž bychom chtěli predikovat, protože do konce roku je ještě daleko, tak bez nějaké výrazné pomoci přírody nastane situace jako loni, kdy velké elektrárny vyráběly pouze na určitou část svého výkonu a malé musely být nárazově odstavovány,“ uvedl. Výroba ve vodních elektrárnách ČEZ v ČR se loni snížila proti předloňsku o 9,2 procenta na 1,88 miliardy kilowatthodin.