V Krkonoších napadlo skoro deset centimetrů sněhu. Silnice v Česku jsou se zvýšenou opatrností sjízdné

Hradec Králové Ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje v noci na sobotu sněžilo. V Krkonoších napadlo téměř deset centimetrů sněhu. Na Trutnovsku leží na silnicích sníh. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty na horách klesly k minus pěti stupňům Celsia.

V nižších polohách bylo v sobotu ráno kolem nuly a silnice tam byly po chemickém ošetření většinou mokré. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů a horské služby v kraji.

Pro oblast Trutnovska a Vrchlabska nadále platí výstraha meteorologů, že se při čerstvém větru a sněžení mohou vytvářet sněhové jazyky, v exponovaných horských polohách i závěje. Vítr na hřebenech Krkonoš by mohl mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině.

V sobotu by měla být v hradeckém kraji zataženo až oblačno. Postupně by se mohly objevit sněhové přeháňky, na horách se čeká sněžení trvalejší. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus šesti stupňů.

Silnice v Beskydech a Jeseníkách

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, ale jízda po většině z nich vyžaduje od řidičů zvýšenou opatrnost. Silnice jsou po chemickém ošetření mokré a jízdu komplikují sněhové přeháňky. Silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech je kluzká a je na ní sníh. Řidiči tam navíc musejí počítat se zdržením kvůli kamionu, který v sobotu ráno silnici u Starých Hamrů zablokoval, přestože už od pátečních 05:00 mají do úseku mezi Ostravicí a Bílou vozidla nad 12 tun zákaz vjezdu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.



Silnice I/56 vede v Beskydech kolem přehrady s pitnou vodou Šance a silničáři ji nemohou ošetřovat chemicky. Také na dalších silnicích v Beskydech, které se ošetřují inertním posypem, leží uježděný sníh. Na Opavsku mohou silnice namrzat.

Podle předpovědi meteorologů v sobotu bude občas sněžit na většině území kraje. Na horách bude sněžení i trvalejší. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách pod nulou.

D1 je sjízdná

Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou na Vysočině po chemickém ošetření mokré a s opatrností sjízdné. Na silnicích nižších tříd ošetřovaných drtí mohou být po nočním sněžení zbytky uježděného sněhu. V noci sněžilo především na Žďársku. Do jižních Čech se sněhové přeháňky dostaly nad ránem, především ve vyšších polohách napadlo okolo tří centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací dispečinků krajských správců silnic.



Rozbředlý sníh na Zlínsku

Několik centimetrů rozbředlého sněhu v sobotu ráno pokrývá silnice v horských oblastech Zlínského kraje. Zvýšená opatrnost při jízdě autem je po nočním sněžení na místě hlavně na Vsetínsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).



Na Vsetínsku v noci napadlo až pět centimetrů sněhu. Po noční údržbě pomocí pluhů a sypačů je na tamních silnicích rozbředlý sníh. Místy se na mokrých vozovkách může ráno tvořit i náledí. Správci komunikací proto nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti.