‚Nájezdy polských sběračů pominuly.‘ V Krkonoších ani letos nezavedou omezení sběru borůvek

Vrchlabí (Trutnovsko) Omezení vstupu do některých oblastí Krkonoš kvůli sběračům borůvek letos nebude. Není nutné, protože masivní nájezdy sběračů borůvek v posledních letech pominuly. Ve středu to řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Omezení správa parku nezavedla už loni. V předchozích letech platilo vždy přibližně od poloviny července do poloviny října.

Rada KRNAP schválila návrh nových zón. Nové rozdělení začne platit od roku 2020 „Počet přestupků se blížil nule, opatření už není potřeba. Lidé, kteří borůvky chtějí sbírat, si za ty roky našli místa, kde je to legální. Pominuly i nájezdy sběračů borůvek z Polska,“ řekl Drahný. Například v roce 2007 bylo zahájeno v souvislosti se sběrem borůvek v zakázaných lokalitách více než 90 správních řízení, předloni už jen čtyři.

Legálně mohou lidé borůvky sbírat v oblastech, které nejsou v režimu nejpřísněji chráněné první zóny KRNAP. V první zóně je možný pohyb jen po značených turistických stezkách. Sbírat borůvky bez omezení tak mohou lidé například na hoře Světlá, na Pomezním nebo Lesním hřebeni. Turisté ale dál nesmějí do vzácných lokalit na hřebenech Krkonoš, jako jsou například Labská louka, Úpské rašeliniště, Studniční a Luční hora nebo také Kotel, Labský důl či většina Obřího dolu. „Strážci KRNAP tyto lokality i nadále monitorují a případné přestupky budou okamžitě řešit,“ řekl Drahný. Správa KRNAP bojuje proti odpadkům, zapojila i Krakonoše Správa národního parku omezení vstupu v minulých letech vydávala proto, že profesionální sběrači borůvek nešetrným sběrem masivně ničili porosty a rušili klid zvěře. Omezení vstupu se každoročně týkalo asi desetiny rozlohy národního parku. Vedle nejcennějších lokalit do zakázané oblasti patřila i druhá zóna parku a malá část třetí zóny, kde je normálně volný pohyb mimo cesty povolen.