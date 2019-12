V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli silnému větru nejede horní úsek lanovky na Sněžku

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, mělo by to tak zůstat i v sobotu. Na hřebenech hor je silný vítr, ráno se nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku. Lanovka může jezdit do rychlost větru 60 kilometrů v hodině. Vyplývá to z údajů na webových stránkách Horské služby Krkonoše, meteorologů a lanové dráhy.

V Krkonoších při údržbě lyžařského vleku zemřel muž Při prvním lavinovém stupni z pětibodové stupnice jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají pouze ojediněle. „Uvolnění laviny je možné při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Na hřebenech je deset až 20 centimetrů sněhu. Více sněhu je na závětrných svazích a ve žlabech. V lavinových katastrech se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé. „Sněhová pokrývka je vlhká až mokrá, v nižších polohách hor je podmáčená,“ uvedl Dlouhý. Lanovku na Sněžku zastavil vítr. Na hřebenech Krkonoš leží až 10 centimetrů sněhu Lavinovými lokalitami jsou v Krkonoších Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Kabinovou lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, z Pece na Růžovou horu a z Růžové hory a Sněžku. Může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Na Sněžce byla ráno mlha, vítr přes 70 kilometrů v hodině, teplota okolo nuly, pocitová minus pět. Laviny a záplavy ohrožují Rakousko. Utržený svah v lyžařském středisku zavalil dva domy U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno okolo jednoho stupně nad nulou, mlha a deset centimetrů mokrého sněhu. Podle předpovědi meteorologů by v pátek v hradeckém kraji mělo být opět skoro jasno až polojasno, místy zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy. Později večer se má od západu začít zatahovat. Nejvyšší denní teploty budou mezi devíti až 12 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem devíti stupňů nad nulou. Na horách má vát silný vítr, v nárazech až 110 kilometrů v hodině. První stupeň lavinového nebezpečí vyhlásila krkonošská horská služba v současné zimní sezoně poprvé v pondělí 16. prosince a od té doby trvá. Minulou zimní sezonu to bylo poprvé 10. prosince 2018.