V květnu by volby vyhráli Piráti a STAN, ANO stále až třetí. Šlachtova Přísaha by se dostala do sněmovny

Praha Volby do sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 26 procenty před koalicí Spolu s 21,5 procenta. Vládní ANO by podle v neděli zveřejněného volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi bylo podobně jako v dubnu třetí s 20 procenty.

Do sněmovny by se dostalo spolu s SPD (deset procent) a KSČM (5,5 procenta) nově ještě hnutí Přísaha, které vede bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. V porovnání s dubnovým šetřením získalo o 2,5 procentního bodu navíc. „Sbírá voliče především hnutí ANO a SPD, mezi nevoliči a částečně i mezi Piráty,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce k posunu analytik Kantaru Ondřej Ryboň. Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu. Má se omluvit za šíření lži o stěhování migrantů do domácností Vládní ČSSD by podobně jako podle dubnového šetření skončila mimo dolní komoru se třemi procenty a až za uskupením Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, které by podle modelu získalo čtyři procenta hlasů. Koalice Pirátů a Starostů by podle modelu získala o jeden procentní bod méně než v dubnu, stejně jako ANO a ČSSD. Naopak u koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se podpora nezměnila. SPD ztratila dva procentní body podpory ve prospěch Přísahy, „která těm přeskakujícím připadne věrohodnější, sympatičtější, z komplexnějším protikorupčním programem,“ uvedl analytik. Komunisté si o půl procentního bodu polepšili, stejně jako Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky. ‚Šance na nový začátek.‘ Komunisté zahájili sněmovní kampaň, za toleranci vlády se nestydí KSČM se podle jejího předsedy Vojtěcha Filipa, který na sjezdu strany hodlá rezignovat na stranickou funkci, podařilo propad zastavit. Ryboň upozornil na to, že strany jako KSČM a KDU-ČSL získaly od minulých sněmovních voleb velmi málo nových voličů na rozdíl od Pirátů, Starostů a Přísahy. K těmto třem seskupením a SPD se podle analytika odklonila část voličů ANO. Voliči ČSSD přecházeli nejčastěji k Pirátům, Starostům a ANO. Mezi nevoliče se nově zařadili nejčastěji bývalí příznivci KSČM a SPD, nejméně voliči TOP 09, dodal Ryboň. Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 28. květnem, do volebního modelu byly zahrnuty názory 919 voličů. Autoři průzkumu upozorňují, že statistická chyba činí 1,1 až tři procentní body.