V Lánech si expertní tým jídlo podstrkoval pod rouškou. Prezident oběd zakázal

Lány (Kladensko) Členové prezidentova expertního týmu si mohli občerstvení na sobotní schůzce podstrkovat pod roušku. V pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk to v neděli řekl prezident Miloš Zeman.

Zdůraznil, že kvůli koronaviru na jednání expertní skupiny poprvé zakázal oběd. Sobotní jednání Zemanových poradců v Lánech, z nějž Pražský hrad zveřejnil fotografii účastníků v rouškách a občerstvením na talířích před nimi, dnes kritizovali zástupci opozice za nezodpovědný přístup k opatřením na ochranu před koronavirem.

Jako jedno z vládních opatření proti šíření koronaviru je nyní v Česku pro lidi mimo jejich bydliště povinné zakrývat si nos a ústa. Podle vyjádření zástupců vlády tak lidé chrání před nákazou své okolí, pokud by sami koronavirus měli. Podle doporučení by proti šíření nákazy měli lidé také dodržovat odstup alespoň dva metry. Na fotografii ze sobotní schůzky sedí kolem stolu více než deset účastníků blízko sebe.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v neděli v debatě v televizi Prima uvedl, že evidentně při setkání v Lánech nebyla dodržena řada opatření, která už mnoho dní platí pro všechny obyvatele ČR. „Je to jistá forma papalášství a ignorance, pokud se takto vyfotí u společné večeře nejvýše postavení lidé v ČR, je to ostuda,“ řekl. Okolnosti schůzky na Primě kritizoval také předseda ODS Petr Fiala. Představitelé státu by podle něj měli jít příkladem a ukázat lidem, že odpovědnost je naprosto zásadní.

Zeman se v neděli nad otázkou ke schůzce pozastavil. „Opravdu vás zajímají velmi důležité věci, já vás chápu,“ řekl. Předvedl, že bylo možné občerstvení podstrčit pod roušku s gumičkami, kterou si odtáhl od brady. Posteskl si, že nikdo si nevšiml, že expertní tým neměl oběd. „Nikdo nenapsal, že jsem zakázal oběd. Poprvé při zasedání této expertní skupiny. Poprvé proto, že poprvé jsme měli na sobě roušky,“ dodal.

Šéf Svazu měst a obcí František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) v neděli oznámil, že dá kvůli kritice, která následovala po zveřejnění fotografie, svoji funkci předsedy k dispozici. Ani podle dalšího účastníka schůzky, policejního prezidenta Jana Švejdara, „nepůsobí fotografie nejšťastněji“. Ve vyjádření, které zaslala ČTK jeho mluvčí Kateřina Rendlová, uvedl, že neúspěšně prosazoval jednání on-line.

Zeman jednal v sobotu na zámku v Lánech se svým poradním týmem o situaci kolem koronaviru. Jednání se zúčastnili vedle Lukla a Švejdara například ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (oba za ANO).

Po zveřejnění fotografie se na členy expertní skupiny hned v sobotu snesla kritika, která jim vyčítala nedostatečné rozestupy. Média se také začala dotazovat, jak mohli účastníci jednání s rouškami jíst. Benešová na dotaz serveru Lidovky.cz uvedla, že v pátek všichni přítomní absolvovali test na přítomnost koronaviru v těle s negativním výsledkem. „Byl jen pokrájený sýr a klobása. To šlo konzumovat s rouškou,“ uvedla ministryně spravedlnosti.