Praha Před měsícem se vrátila z Antarktidy. A přestože tam Jana Smolíková byla už třikrát, ráda by se znovu vrátila. „Člověk lehko chytne antarktický virus a zamiluje si to. A já ho chytla taky,“ říká jedna ze dvou žen letošní polární expedice Masarykovy univerzity na Mendelovu polární stanici na ostrově Jamese Rosse.

Osmičce vědců a vědkyň se cesta tam protáhla o čtrnáct dnů, protože se v Chile museli podrobit karanténě, a kvůli špatnému počasí se vrátili o měsíc dřív, než měli. Přesto stihli udělat skoro všechno, co měli v plánu. Teď pokračují v bádání na svých univerzitách, kam si z Antarktidy přivezli například vzorky zeminy, trusu tamějších živočichů a záznamy o ubývání ledovců.



Lidovky.cz: Byl to váš dětský sen, podívat se na Antarktidu?

Ne, to ne. To bylo z kategorie snů, které bych se neodvážila ani snít. Na střední škole mi přišlo úžasné už to, že spolužáci mohli jet na studijní pobyt do Anglie. Ale když jsem tu možnost dostala, tak mi srdce zaplesalo. Nejen to geografické.