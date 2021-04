V létě bude od epidemie klid, odhaduje matematik Levínský. Plánované rozvolnění považuje za šílenost

Praha Museli bychom zešílet, abychom to tu s epidemií zpackali tak, že bychom si nemohli užít léto, říká matematik modelující šíření epidemie, šéf Centra pro modelování biologických a společenských procesů a člen poradní skupiny při ministerstvu zdravotnictví René Levínský.

Existuje ale možnost, že se na podzim objeví mutace viru odolná vůči očkování a navíc pondělní rozvolnění může prodloužit brzdění epidemie.

Lidovky.cz: Jaký vliv bude mít na vývoj epidemie rozvolnění plánované od pondělí? Mimochodem, Petr Smejkal, šéf Mezioborové skupiny pro epidemické situace, jejíž jste členem, prohlásil, že o otevření některých obchodů, které se od pondělí plánuje, se s vámi nikdo z vlády neradil.

Neradil. Ale nejde ani tak o obchody, ale spíše o to, že se uvažuje o tom, že se nově místo dvou bude moci sejít deset lidí uvnitř budov a dvacet lidí venku. To je skutečný problém a je to nařízení, které je naprosto šílené. Jde to zcela proti duchu všech ostatních omezení.