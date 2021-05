‚Žádné pasy, žádné testy!‘ Stovky lidí protestovaly v Liberci proti očkování dětí, testům a rouškám

Liberec Říkáme DOST! Nesahejte už na naše děti! Žádné pasy, žádné testy! Děti musí žít, volně dýchat a svobodně si hrát. Taková hesla v sobotu zněla hlavním náměstím v Liberci, kde se sešlo několik stovek lidí, kteří chtěli vyjádřit nespokojenost se současnými nařízeními vlády a také odpor proti plánovanému očkování dětí proti covidu. Na náměstí hojně mířili rodiče s dětmi, nechyběly vlajky, co ale většina účastníků neměla, byly roušky či respirátory.

Na průběh akce dohlíželi policisté, připravený byl i antikonfliktní tým. „Zasahovat ale nemuseli,“ řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Policisté jen opakovaně vyzývali organizátora, aby zajistil, aby lidé na náměstí dodržovali rozestupy a nasadili si ochranu úst a nosu.



Podobná demonstrace za návrat dětí bez podmínek do škol se v Libereckém kraji nekonala poprvé. Už 19. dubna se podobná akce uskutečnila v Semilech, tam lidé mimo jiné podpořili i ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil přístup do tříd i netestovaným dětem a roušky nebyly ve třídách povinné. Vedení města ve stejný den rozhodlo o jeho odvolání. Semecký se teď kvůli tomu s městem soudí. Do Liberce ale nedorazil.

Od pondělí pokračuje rozvolňování koronavirových opatření, Liberecký kraj patří k těm, kde se do lavic vrátí všechny děti základních škol a nižších ročníků gymnázií a to bez rotací. Povinností ale zůstávají roušky i pravidelné testování. Návrh na zrušení testování minulý týden zamítl Nejvyšší správní soud, na který se obrátili rodiče žákyně prvního stupně jedné z pražských základních škol.

Stanovení povinnosti testování ve školách není podle soudu porušením práva na vzdělání, protože nepopírá rovný přístup ke vzdělání nebo jeho podstatu a smysl. Nejedná se ani o omezení svévolné bez legitimního důvodu, protože cílem testování je ochrana veřejného zdraví.