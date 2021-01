V Libereckém kraji vakcína v lednu pro veřejnost nebude, tvrdí hejtman Půta

Liberec V Libereckém kraji nebude možné podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraje) v lednu začít očkovat proti covidu-19 zájemce z řad veřejnosti. Vychází z počtu přislíbených dávek vakcíny. Liberecký hejtman na to upozornil v otevřeném dopise, který je adresovaný starostům obcí v kraji.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že na očkování se budou moci od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni obyvatelé Česka.



„V lednu budeme mít v kraji podle informací ministerstva zdravotnictví k dispozici necelých 10 000 vakcín, které by měly být určeny především lékařům a zdravotníkům, zaměstnancům a klientům ústavů sociální péče a dalším potřebným působícím v Integrovaném záchranném systému. Pro veřejnost v této zásilce žádná rezerva není, tato rovnice zatím prostě nevychází. Úplně nejhorší jsou tak v krizové situaci nenaplněná očekávání lidí,“ uvedl liberecký hejtman v dopise.

Podle něj jen v Libereckém kraji žije 89 000 lidí ve věku nad 65 let a z toho 17 000 lidí je ve věku nad 80 let. Babiš v neděli uvedl, že přednost při očkování dostanou zájemci, kteří se léčí s cukrovkou, obezitou, závažným onemocněním plic nebo závažným onemocněním ledvin. Babiš také zopakoval, že Česko má objednáno 15,9 milionu dávek pro téměř devět milionů lidí. V lednu by do Česka měla doputovat 326 000 dávek v Evropské unii schválené vakcíny od firem Pfizer a BioNTech.



Krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS) po pondělním jednání krajského krizového štábu uvedl, že ve čtyřech páteřních nemocnicích se teprve v pondělá začalo s očkováním zdravotníků, kteří jsou nasazeni v takzvané první linii.

V jiných částech země s jejich očkováním začali už minulý týden, podle radního se pro zahájení až v pondělí rozhodli s ohledem na to, že nevěděli, kdy vakcína skutečně dorazí. „Třikrát se změnil termín dodání,“ uvedl Richter. Do kraje byla dodána 30. prosince.

Podle radního mají příslib, že další vakcíny budou dostávat pravidelně ve čtvrtek. „Jestliže tomu tak skutečně bude, měli bychom obdržet teď dvakrát 975 dávek,“ řekl.

Hejtman Půta dodal, že nyní zjišťují, jaký zájem o očkování budou mít složky integrovaného záchranného systému a ústavy sociální péče, které by měly přijít další na řadu. Data by měl mít kraj k dispozici ve středu. „Podle toho, kolik ve čtvrtek přijde dávek, tak rozhodneme o jejich využití v příštím týdnu,“ dodal Půta.



O očkovací strategii budou jednat hejtmani s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) v úterý. „Budeme očekávat jeho návrhy, jak dál postupovat v této situaci,“ uvedl Půta.

Vytvoření jednotného objednávkového systému považuje sice za jeden z nutných předpokladů pro úspěšné očkování většiny veřejnosti, vadí mu ale způsob, jakým ho premiér prezentoval. „Bylo by lepší to nejdřív probrat s těmi, co to musí zařídit, a až potom mediálně prezentovat,“ dodal liberecký hejtman.