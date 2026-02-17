„Já jsem to čekal. Každý, kdo si přečte ten spis, by rozhodl stejně. Doufám, že si to potom někdy přečtou i ty špičky justice, které kritizují, když říkám, že je to politický proces. Protože je to politický proces,“ sdělil Babiš novinářům v Liberci, kde navštívil krajskou nemocnici.
Nezávislost justice tím podle svých slov neznevažuje. „V tomto případě justice není nezávislá a mě nechal stíhat potom, co státní zástupce Šaroch to zastavil, politický nominant pana Pospíšila,“ řekl.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Výbor nedoporučil vydat ani šéfa SPD a předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru. Ten čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu.
Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD peněžitý trest. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Nyní se podle Okamury výbor přiklonil k demokracii a svobodě slova. Za plakátem si stojí a neodvolá ho, řekl ve Sněmovně novinářům. Je pro něj nepřijatelné, že by za názor měl být někdo zavřený až na tři roky. „My nebudeme hlasovat pro perzekuci lidí za názor,“ řekl.
O vydání obou politiků musí rozhodnout plénum Sněmovny. Má se tak stát na mimořádné schůzi, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek 5. března. Podle Okamury jde o předběžnou dohodu. Řekl, že koalice nyní sbírá podpisy pod žádost o svolání schůze, a až je obdrží, pak vše vyhodnotí. Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) nechtěla na dotaz říct, zda se výsledky tajné volby u obou případů lišily.