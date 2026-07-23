Složky integrovaného záchranného systému již zásah na místě neštěstí ukončily. „Ošetřili jsme celkem šest osob. Tři se středně těžkým zraněním jsme transportovali do nemocnic v Brně, jednu lehce zraněnou do Jihlavy a tři pacienty po nadýchání kouřem jsme převezli do nemocnice v Třebíči. Jedna osoba pád vrtulníku nepřežila,“ upřesnil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček s tím, že na místě zasahovaly čtyři pozemní posádky a vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje. Později počet ošetřených upravil na sedm.
Vrtulník se zřítil přímo v areálu letiště. Oznámení o události přijala policie ve 12:11, potvrzuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Událost prověřuje vyšetřovací komise.
K tragické nehodě se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti,“ uvedl na sociálních sítích Babiš a vyjádřil upřímnou soustrast rodinným příslušníkům oběti.
Na místo nehody míří ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD).
„Dnešní nehoda armádního vrtulníku Venom na 22. základně v Náměšti nad Oslavou je obrovskou tragédií, která nás všechny hluboce zasáhla,“ uvedl ministr obrany s tím, že na místě pracují složky IZS i vyšetřovací komise, která má objasnit přesné okolnosti události.
„V tuto chvíli chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast rodinám, blízkým i kolegům těchto vojáků. Myslím na všechny členy posádky a zraněným přeji hodně sil a co nejrychlejší zotavení. Děkuji všem zdravotníkům a záchranářům za jejich nasazení,“ dodal Zůna v prohlášení.
Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že zprávu o úmrtí vojáka přijal s velkou lítostí. „Rodině a blízkým zesnulého vyjadřuji upřímnou soustrast,“ sdělil.
Část strojů byla na misi v Polsku
Vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper od americké firmy Bell tvoří důležitou součást českého vrtulníkového letectva na základně v Náměšti nad Oslavou, kde postupně nahrazují sovětské stroje řady Mi.
Česko se v roce 2019 rozhodlo nakoupit od firmy Bell celkem 12 vrtulníků, kromě osmi transportních venomů také čtyři bitevní AH-1Z Viper. První vrtulníky česká armáda převzala v červenci 2023, poslední dva stroje UH-1Y Venom dorazily do Česka předloni v červnu.
Část vrtulníků Venom byla nasazena v rámci protivzdušné obrany na východní hranici Polska. Česká vláda tehdy vysláním vrtulníků reagovala na incident, při kterém do vzdušného prostoru NATO pronikly desítky ruských dronů. V rotaci je v červenci nahradily stroje AH-1Z Viper.
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12. června 2026