V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník, jeden voják zemřel

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  12:56aktualizováno  14:01
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Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026) | foto: ČTK

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...
50 fotografií
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jeden z nich nehodu nepřežil. Na 22. základně vrtulníkového letectva byl na znamení smutku již vyvěšen černý prapor. Na místo tragédie míří ministr obrany Jaromír Zůna.

Složky integrovaného záchranného systému již zásah na místě neštěstí ukončily. „Ošetřili jsme celkem šest osob. Tři se středně těžkým zraněním jsme transportovali do nemocnic v Brně, jednu lehce zraněnou do Jihlavy a tři pacienty po nadýchání kouřem jsme převezli do nemocnice v Třebíči. Jedna osoba pád vrtulníku nepřežila,“ upřesnil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček s tím, že na místě zasahovaly čtyři pozemní posádky a vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje. Později počet ošetřených upravil na sedm.

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
50 fotografií

Vrtulník se zřítil přímo v areálu letiště. Oznámení o události přijala policie ve 12:11, potvrzuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Událost prověřuje vyšetřovací komise.

K tragické nehodě se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti,“ uvedl na sociálních sítích Babiš a vyjádřil upřímnou soustrast rodinným příslušníkům oběti.

Na místo nehody míří ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD).

„Dnešní nehoda armádního vrtulníku Venom na 22. základně v Náměšti nad Oslavou je obrovskou tragédií, která nás všechny hluboce zasáhla,“ uvedl ministr obrany s tím, že na místě pracují složky IZS i vyšetřovací komise, která má objasnit přesné okolnosti události.

„V tuto chvíli chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast rodinám, blízkým i kolegům těchto vojáků. Myslím na všechny členy posádky a zraněným přeji hodně sil a co nejrychlejší zotavení. Děkuji všem zdravotníkům a záchranářům za jejich nasazení,“ dodal Zůna v prohlášení.

Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že zprávu o úmrtí vojáka přijal s velkou lítostí. „Rodině a blízkým zesnulého vyjadřuji upřímnou soustrast,“ sdělil.

Část strojů byla na misi v Polsku

Vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper od americké firmy Bell tvoří důležitou součást českého vrtulníkového letectva na základně v Náměšti nad Oslavou, kde postupně nahrazují sovětské stroje řady Mi.

Česko se v roce 2019 rozhodlo nakoupit od firmy Bell celkem 12 vrtulníků, kromě osmi transportních venomů také čtyři bitevní AH-1Z Viper. První vrtulníky česká armáda převzala v červenci 2023, poslední dva stroje UH-1Y Venom dorazily do Česka předloni v červnu.

Část vrtulníků Venom byla nasazena v rámci protivzdušné obrany na východní hranici Polska. Česká vláda tehdy vysláním vrtulníků reagovala na incident, při kterém do vzdušného prostoru NATO pronikly desítky ruských dronů. V rotaci je v červenci nahradily stroje AH-1Z Viper.

12. června 2026
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