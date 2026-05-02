V národním parku České Švýcarsko hoří les, hasiči nasadili dva vrtulníky

Autor:
  15:27
Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti deseti hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Informoval o tom mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice. (2. května 2026) | foto: ČTK

47 fotografií

Jedenáct jednotek zasahuje v hůře přístupném terénu. Hoří hrabanka, tedy vrstva půdy vzniklá rozkladem jehličí či listí. Vrtulníky budou potřebovat čerpací stanoviště, uvedl Kalvoda.

Dým z lesa je vidět z větší dálky. U požáru jsou strážci parku. „Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu,“ řekl mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.