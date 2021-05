V NATO se díry pro špiony ucpávají těžko. Ve Vrběticích šlo o perfektní práci tajné služby, upozornil expert

Praha Několik vyhozených muničních skladů v Bulharsku a Česku. Přiotrávený zběh v Londýně a zbrojař v Sofii. I výcvikové středisko GRU v Savojských Alpách. Působení ruských agentů v EU zaskočilo NATO.

Vlastně až systém na rozpoznávání obličejů a kamery na britském letišti Gatwick pomohli propojit exploze v českých Vrběticích s pokusem o vraždu Sergeje a Julie Skripalových v Salisbury. Při analýze pohybu dvojice podezřelých agentů ruské tajné služby Alexandra Miškina a Anatolije Čepigy se zpětně zjistilo, kde všude operovali.

Odhalil se i nerušený pohyb ruských agentů včetně generálmajora Andreje Averjanova, velitele speciálního komanda GRU s číslem 29155 v schengenském prostoru s falešnými identitami.



„Je to praktický problém, že cizí síly působí nekontrolovaně na území aliance, které přitom považujeme za výsostně své a bezpečné teritorium,“ řekl pro Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z bezpečnostní komunity.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) už dříve na otázku, zda se debatuje o zlepšení kontrol při vstupu do schengenského prostoru, opatrně připustil, že je čas na bilanci: „Určitě to stojí za nějaké zamyšlení se bezpečnostních složek v otázkách spolupráce v rámci EU a NATO. Z pochopitelných důvodů ale nemohu hovořit o detailech.“

O vrbětické kauze i vyhrocených vztazích s Ruskou federací mají jednat hlavy států a šéfové vlád na nadcházejícím červnovém summitu NATO v Bruselu.

Systémy, které z kamerových snímků dokáží podle velikosti oční rohovky identifikovat konkrétní osobu, neustále přibývá. Experti potvrzují, že jde účinný nástroj pro zachycení osob, které v EU a NATO nemají co dělat. Jenže i sebelepší technika naráží. A to jednak na ochranu soukromí, které se tluče s širším využitím například záběrů pohybu lidí z bezpečnostních kamer ve městech. Kromě toho ruské tajné služby využívají při pronikání do Schengenu také „měkčí“ země na Západě.

Rakouská linka

Nejefektivnějším řešením by bylo strojové čtení biometrických údajů Rusů cestujících přes schengenskou hranici. Data by se sbíhala v centrálním depozitáři, který by dokázal propojit žádosti o víza z konzulátů Německa, Polska i Česka a dalších zemí. Jenže to dnes není.

Další potíž představují státy, které jsou sice v EU, ale vně NATO a k Rusku mají vstřícnější postoj. „Jsou země jako Rakousko, které je známé svou inklinací k Východu. Vždy jde o posuzování konkrétní žádosti o vízum. A dostanou-li se do Rakouska, nebo jiné měkčí země, mohou svobodně cestovat napříč EU,“ varoval zdroj z bezpečnostní branže.

Do Vídně zamířil ve dnech těsně před výbuchem Vrbětic v říjnu 2014 i již zmíněný šéf jednotky GRU Averjanov. Zjistil to investigativní web Bellingcat a Respekt. Do rakouské metropole přiletěl 13. října z Moskvy, přičemž na den před prvním výbuchem ve Vrběticích (exploze nastala 16. října 9.25) měl zarezervovaný let zpět. Kvůli zpoždění ale z Vídně odletěl až 17. října. Cestoval přitom pod smyšleným jménem Andrey Overyanov.

Den před ním odletěli zpět do Moskvy z Vídně i Miškin a Čepiga. Ti využívali více falešných identit. Vystupovali u nás jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Tato jména mimochodem podle Britů použili i později během pokusu o vraždu Skripala na jaře roku 2018.

Žádný Pat a Mat

Ačkoli se všeobecně má za to, že svoji práci ruští agenti zpackali, podle expertů je to jinak. Nesedí ani označení Pat Mat, jak je tituloval prezident Miloš Zeman. „Vyhodili do vzduchu části skladu, aniž by tehdy kdokoli pojal nějaké podezření. Tím pádem šlo o perfektní práci tajné služby,“ řekl serveru Lidovky.cz Karel Randák, generál ve výslužbě a bývalý ředitel civilní rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

Podle něj je GRU schopná vybavit své lidi perfektními krycími doklady. A to dokonce pasem občana schengenského prostoru. „Oni se k nám mohli dostat klidně na anglický nebo francouzský pas. To, že to tak neudělali, svědčí o tom, že to ani nepotřebovali,“ řekl pro Lidovky.cz Randák, který je přesvědčen, že dokud nevznikne celoevropská databáze očních rohovek a systému na rozpoznávání obličejů, půjde vždy kontroly obejít. A i kdyby vznikla, Rusko v případě potřeby dokáže sáhnout k těžšímu kalibru. „Rusové by byli klidně schopní vysadit ve Vysokých Tatrách nějakého agenta GRU, který by se k nám dostal po zemi,“ dodal generál Randák.