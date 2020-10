Opět chyba v systémech. Nedělní čísla jsou kvůli technickým problémům nepřesná

Praha V sobotu přibylo v Česku 4635 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to sice skoro poloviční počet oproti rekordnímu pátku, jde ale o nejvyšší nárůst o víkendovém dni, kdy se méně testuje, a celkově pátý nejvyšší počet za jediný den od začátku epidemie.

Večer se při pravidelné aktualizaci na webu ministerstva zdravotnictví objevila informace, že za neděli zatím přibylo 541 případů covidu, to by znamenalo výrazný pokles oproti předchozím dnům. Ministerstvo ale posléze upozornilo na to, že údaje nejsou úplné kvůli technickým problémům laboratoří, a stále se ještě doplňují. Dá se tedy očekávat, že průběžné číslo za neděli bude vyšší. Konečný údaj zveřejňuje ministerstvo vždy následující den.



V nemocnicích bylo v sobotu 2106 pacientů s covidem, o 21 víc než předchozí den. Počet nakažených ve vážném stavu se zvýšil o 30 na 438. Do statistik přibylo dalších 34 úmrtí, celkem Česko eviduje 982 obětí. Kolik činí přírůstek za neděli, zatím není jisté. „Data prozatím nejsou úplná, stále probíhá import, který je opožděn z důvodů technických komplikací na straně laboratoří. Na doplnění dat pracujeme. Omlouváme se,“ uvedlo ministerstvo.



Od 1. března, kdy se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo už víc než 114 500 lidí, aktuálně je nakažených přes 58 000. Nejvyšší denní přírůstek zaznamenalo Česko tento pátek, kdy přibylo 8615 nakažených. Ve středu a ve čtvrtek přesáhl přírůstek pětitisícovou hranici. Víkendový rekord dosud držela minulá sobota 3. října s 2555 případy.

Laboratoře v Česku vyhodnotily v sobotu 17 695 testů, pozitivních na covid z nich byla zhruba čtvrtina. V rekordní pátek bylo testů o 9000 víc a podíl nakažených na počtu testů byl skoro třetinový, dosud nejvíc od trvání epidemie. O víkendu tým Chytré karantény i politici vyzývali lidi k tomu, aby i přes nepřízeň počasí chodili na testy, nedorazili totiž ani mnozí objednaní.

Vláda kvůli zhoršující se epidemické situace vyhlásila od 5. října nouzový stav a zavedla řadu omezení, která se od středy znovu citelně zpřísní. Vláda o nich rozhodne v pondělí. Mají drasticky omezit sociální kontakty a shromaždování, zatímco obchody, restaurace a služby mají zůstat otevřené. Jedná se o tom, zda se uzavřou i školky a první stupeň základních škol, které zatím fungují.

I když většina nakažených má mírný průběh nemoci nebo je úplně bez příznaků, výrazně roste počet hospitalizovaných a pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči. Jsou obavy z toho, zda při dalším strmém nárůstu zdravotnický systém situaci zvládne, ať už jde o speciální lůžka a přístroje pro vážně nemocné, nebo o personál.

Strmě narůstá i počet zemřelých s covidem. Za tento týden přibylo do statistik 221 úmrtí, nejvíc obětí - 44 - bylo ve středu, v pátek o jednoho méně. V sobotu zemřelo v souvislosti s koronavirem 37 lidí, v neděli zatím 18.

Nejvíce se covid-19 v poslední době šíří na Náchodsku. Za uplynulých sedm dní tam bylo zaznamenáno skoro 565 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvýraznější nárůst má Uherskohradišťsko s 516 případy na 100 000 obyvatel, více než 400 nově nakažených má Příbramsko a Zlínsko.