Strom na ikonické náměstí v centru metropole cestoval v noci jako nadměrný náklad z průmyslového areálu ve Kbelích, kam ho převezli o víkendu.
Převoz naplánovali pracovníci Technologií hlavního města Prahy spolu s policisty a pražským dopravním podnikem. Trasu vybrali tak, aby nadměrný náklad nestrhl troleje nebo se nezasekl v úzké křižovatce.
„Protože je pro nás nejdůležitější bezpečnost, kotvíme strom ocelovými lany ve dvou výškách. Je to trošku rušivý prvek, ale máme pro ta kotvící zařízení systém, kdy použijeme odřezané větve ze spodku vánočního stromu k jeho zamaskování,“ uvedl ředitel THMP Tomáš Jílek.
Třiadvacet metrů vysoký strom dřevorubci pokáceli v sobotu v Šimonovicích na Liberecku.
„Už jsme přemýšleli delší dobu, že ho z bezpečnostních důvodů budeme muset pokácet, ale zmínil jsem se před manželkou, že sousedi vždy říkali, že je krásný a že by byl hezký někde na náměstí a ona se toho chytla,“ řekl při sobotním kácení majitel stromu Pavel Tvaroh.
Letošní vánoční strom na Staroměstském náměstí byl nakonec vybrán ze zhruba 80 tipů, které lidé poslali. Strom rostl na soukromém pozemku podle odhadu nynějších majitelů asi 50 až 60 let.
Hned v úterý se začne s jeho výzdobou. Strom bude letos ozdoben zlatými a temně zelenými ozdobami. Na smrku jich bude viset asi 400. Dále ho zkrášlí asi sedm kilometrů světelných řetězů.
Na stromě bude také dva a půl metru velká mašle, která bude sloužit zároveň jako fotokoutek.
Oficiálně se smrk rozsvítí v sobotu, kdy trhy v centru metropole vypuknou. Potrvají do 6. ledna.