V Olomouckém kraji se nebude volit pouze na klasických místech, voliči mohou přijít i do hospody nebo na statek

Olomouc Na školách, obecních úřadech, v kulturních domech, hasičských zbrojnicích, ale i v restauracích, výzkumném ústavu či na statku budou moci volit lidé v pátek a sobotu v Olomouckém kraji. Vyplývá to z databáze okrsků pro nadcházející komunální a senátní volby, kterou na svém webu zveřejnil kraj.

Například v Jeřmani u Bouzova na Olomoucku půjdou lidé v pátek a sobotu volit do místní prodejny se smíšeným zbožím. V nedalekém Hvozdečku zamíří do pohostinství a v Podolí u Bouzova do budovy někdejšího místního národního výboru. O bývalém využití této nemovitosti postavené v centru obce dosud svědčí velký červený nápis na fasádě domu

V Konici na Prostějovsku zase bude jedna z volebních místností v místním zámku a v obci Třemešek na Šumpersku na lesním statku. Ve Ptenském dvorku na Prostějovsku se ve volební místnost promění jídelna manipulačního skladu a v Rapotíně na Šumpersku půjdou lidé volit do objektu Výzkumného ústavu pro chov skotu.

V Dalově na Olomoucku bude volební místnost zřízena v azylovém domě pro matky s dětmi. V Zábřehu na Šumpersku bude jedna z místností fungovat v areálu plaveckého areálu a v Pohořanech u Olomouce na turistické základně.

V Olomouckém kraji je 401 obcí, ve kterých bylo podle údajů Českého statistického úřadu zřízeno 932 volebních okrsků. Nejvíce jich je na Olomoucku (305). Následuje Přerovsko (208), Šumpersko (191), Prostějovsko (179) a Jesenicko (49).