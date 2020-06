V Orlové maturovali i studenti v karanténě. Zkoušku provázela zvýšená hygiena a nezbytné rozestupy

Praha Větší drama než jiní maturanti, kteří od pondělí do středy podstupují jednotné didaktické testy, zažili gymnazisté z Orlové na Karvinsku. „V pátek odpoledne se dozvěděli, že maturitu nemohou vykonat. A v neděli večer jsem jim oznámil změnu,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Orlová Pavel Kubínek.

Problémy na orlovské škole souvisejí s ohniskem hromadné nákazy na Dole Darkov těžební společnosti OKD v Karviné. Počet horníků a jejich rodinných příslušníků, kteří onemocněli koronavirem, čítá více než tři stovky lidí. Jednou z „obětí“ šířícího se koronaviru je studentka posledního ročníku gymnázia, která se nakazila od svého otce. Kvůli pozitivnímu testu dívky muselo do karantény jedenáct jejích spolužáků a dva pedagogové. Celé třídě hrozilo, že nebude moci jít v pondělí k maturitě a zkoušku z dospělosti budou skládat až na podzim.

„Celé to začalo tak, že jsme jako vzorní studenti nastoupili na tu třítýdenní přípravu před maturitou. V posledním týdnu jsme se dozvěděli, že je spolužačka pozitivní a museli jsme jít do karantény,“ popsal situaci student gymnázia v Orlové René Kaniok. Díky vstřícnému přístupu karvinské pobočky Krajské hygienické stanice nakonec v Ostravě všechno dobře dopadlo.



„Jedenáct maturantů, kteří jsou v karanténě, dělají zkoušky odděleně ve vedlejší budově, kterou již nevyužíváme. Smějí se setkat pouze se zadavatelem, který je rovněž v karanténě, s nikým dalším,“ sdělil serveru Lidovky.cz Kubínek.



Podle vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrey Lipjakové vše probíhá za zpřísněných podmínek, studenti museli mít roušky a po jejich odchodu se prostory vydezinfikovaly „Myslím si, že ty děti mají strašně těžkou situaci, protože od března nechodily do školy a teď se na maturitu připravovaly. Je to nestandardní postup, ale vyšli jsme jim vstříc,“ řekla Lipjaková. Podle ní by pro studenty bylo náročné maturovat až na podzim, zvláště když se na zkoušku nyní intenzivně připravovali.



Naproti tomu ministr školství Robert Plaga (ANO) soudí, že by to problém nebyl, studenti by měli i tak šanci dostat se na podzim na vysokou školu. Zákon přijatý v době pandemie totiž umožňuje termíny přijímacích zkoušek přesunout tak, aby nekolidovaly s maturitami. „Zároveň umožňuje studentům, aby doložili maturitní vysvědčení do 45 dnů od zahájení akademického školního roku,“ uvedl Plaga.

První den bez problémů

Na všech 1096 středních školách se letošní maturity odlišují od předchozích úzkostlivou hygienou, zejména v podobě povinné dezinfekce rukou a přibližně dvoumetrovými rozestupy mezi lavicemi. Nezbytné bylo i odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Teprve pak se 68 036 přihlášených studentů mohlo pustit do psaní didaktických testů.

Studenti se připravují na maturitu.

První maturitní den na středních školách nenastaly větší problémy, školy se stihly připravit. „Všechno dnes ráno klaplo, komplikace žádné nebyly,“ řekl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, který řídí Masarykovu střední školu chemickou na Praze 1.



Na pondělní test z matematiky a francouzštiny se ráno dostavil menší podíl maturantů, více jich přišlo na odpolední zkoušku z angličtiny. V úterý maturity pokračují didaktickým testem z češtiny a cizího jazyka (němčiny, španělštiny či ruštiny). Ve středu bude den D pro maturanty, kteří se rozhodli složit zkoušku z dospělosti z matematiky, čeká je didaktický test.

Teorie a praxe

Někteří studenti odborných škol už mají za sebou i praktickou část maturit, na jiné teprve čeká. „Praktická maturitní zkouška u nás proběhla standardně ve školní stáji, kde máme 30 koní pro výuku. Žáci si losují téma, kde předvádí praktické dovednosti při práci s koňmi, péči o koně, jízdě, lonžování. Dále mají například zhodnotit mikroklima stáje, posoudit kvalitu krmiv, vést výcvikovou hodinu jezdce – začátečníka, vyhodnotit zdravotní stav koně, popsat nejčastější onemocnění a úrazy koní, jejich ošetření a prevenci,“ popsala serveru Lidovky.cz ředitelka pražské Střední školy dostihového sportu a jezdectví Soňa Froňková.

Studenty mladoboleslavské Integrované střední školy čeká praktická zkouška tento čtvrtek. „Od čtvrtka v naší škole pokračujeme praktickými maturitami, ústními maturitami a závěrečnými zkouškami. Takto budeme konat až do konce června. Nemáme jeden jediný den volný, ve většině dní se naopak zkoušky překrývají,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel Štefan Klíma.