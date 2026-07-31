V Ostravar Aréně unikl čpavek. Lidé v okolí dostali pokyn, aby zavřeli okna

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  8:13aktualizováno  8:13
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Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Ostravar Aréna ve Vítkovicích.
Pohled do Ostravar Arény, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.
Fanouškovská pohoda v ostravské hale. (24. května 2024)
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V ostravské multifunkční Ostravar Aréně ve čtvrtek unikl čpavek. Látka se ale nedostala mimo budovu, řekl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor. Lidé v okolí dostali informaci o úniku a pokyn, aby si zavřeli okna. Později večer už hasiči odvolali bezpečnostní opatření.

„Zatím jde o únik, který se nedostal ven z budovy, takže jsme evakuovali pouze budovu. Víme i příčinu, víme, kde to prasklo. Je to v ledu někde v místě brankoviště, takže momentálně probíhá zásah. Hasiči se snaží to místo obnažit a specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek vyčerpává. Samozřejmě čistě z preventivních důvodů teď probíhá opatření i v nejbližším okolí,“ uvedl odpoledne Dohnal.

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.
Ostravar Aréna ve Vítkovicích.
Pohled do Ostravar Arény, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.
Fanouškovská pohoda v ostravské hale. (24. května 2024)
9 fotografií

Mluvčí hasičů Kamila Langerová okolo 20:30 uvedla, že původně zastavená osobní doprava v okolí budovy už byla obnovena. Městská hromadná doprava místem ale i poté pouze projížděla a nezastavovala na zastávkách u arény. Uzavřené byly i chodníky v okolí.

Hasiči na síti X uvedli před 21:00, že místo úniku se podařilo provizorně utěsnit. Před 23:00 pak oznámili, že místo zásahu předali zástupcům arény a odvolali bezpečnostní opatření.

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