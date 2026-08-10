Z Ukrajiny proudily stovky kilogramů fosforu na výrobu pervitinu. Soudí rodinný gang

„Celá skupina se podílela na dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečném převozu do Polska,“ sdělil státní zástupce Michal Togner. Dodal, že šlo o více než čtyři metráky červeného fosforu, ze kterého bylo možno vyrobit přes tunu pervitinu za více než miliardu korun.
Před soudem stanuli tři Češi a jeden Ukrajinec: Lukáš Pomlkla (41 let) a jeho žena Vanesa Pomlklová (27 let), její otec Petr Krba (72 let) a Vasyl Tsuper (50 let). Další tři členové skupiny jsou stíháni v Polsku.
„V trestné činnosti pokračovali i v době, kdy obžalovaní manželé Pomklovi už za výrobu pervitinu čelili trestnímu stíhání. Pomkla už byl dokonce ve vazbě,“ popsal státní zástupce. Podle spisu manželku i z vazby úkoloval, aby zařídila další dodávky.
Členové gangu tak žádali po Ukrajinci dovoz dalších 350 kilogramů fosforu. „Jenže ten už to vyhodnotil jako veliké riziko a dodal jim pytle s cementem a spárovací hmotou, i když už obdržel stovky tisíc korun,“ pokračoval statní zástupce.
Manželé Pomklovi a Petr Krba u soudu přiznali svou vinu, Tsuper ji ovšem odmítl.
Kdy padnou rozsudky není zatím jasné, soudce líčení odročil a počítá se, že jednání bude pokračovat několik dnů.
Červený fosfor je jedním z prekurzorů využívaných při výrobě pervitinu. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že zajištěné množství prekurzoru mohlo sloužit k výrobě více než 1,2 milionu gramů pervitinu.
Při orientační ceně na černém trhu kolem 1 000 korun za gram by cena takového množství drogy mohla přesáhnout 1,2 miliardy korun.