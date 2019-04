V pátek budou skoro tropy, o víkendu se ochladí a zaprší. Extrémní sucho ale dál trvá

Praha Před víkendem Česko prožije ještě několik teplých dnů, o víkendu však přijde studená fronta a teploty o deset stupňů klesnou. Přeháňky a bouřky na celém území republiky zřejmě umožní zrušení aktuální výstrahy před požáry, dlouhotrvající sucho ale ovlivní jen minimálně.

Před víkendem se teploty ještě zvýší. „Ve čtvrtek a v pátek k nám bude proudit teplý vzduch od jihu, takže může být až o pět stupňů tepleji, než je dnes (ve středu),“ uvedl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Doležal pro server Lidovky.cz. Teploměry vystoupnou až na 24-28 stupňů, atakovat budou třicetistupňovou hranici.

Teplo ale nevydrží dlouho, protože už v pátek přijde od západu studená fronta. „Očekáváme přeháňky, ojediněle i bouřky,“ řekl Doležal s tím, že Moravu a Slezsko dostihne studená fronta až v průběhu soboty. Pršet by ale mělo všude. „Pravděpodobně se bude rušit výstraha proti požárům,“ dodal Doležal. O víkendu meteorologové očekávají teploty mezi 11 a 15 stupni, v noci klesnou až k šesti stupňům.

Proti extrémnímu suchu ale víkendová sprška nepomůže. „Zvlhčí se vrchní vrstva půdy, zásoby podzemní vody se ale zužují už pět let. Současné sucho je ve srovnání s posledními pěti lety už víceméně normální,“ upozornil mluvčí meteorologů. Srážkově chudé je celé letošní jaro zhruba od poloviny března. K doplnění zásob podzemní vody by bylo podle meteorologů potřeba několik hodně deštivých let.

Po víkendu bude zatažené a chladné počasí pokračovat, od úterý ale meteorologové očekávaní postupné oteplování.