V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, je to druhé úmrtí za měsíc

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  16:28aktualizováno  16:28
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V plzeňské věznici na Borech spáchal v pátek jeden z odsouzených sebevraždu. Na dotaz ČTK to v sobotu uvedla mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Třicetiletý cizinec se podle serveru Novinky oběsil v cele. Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Můžeme potvrdit úmrtí - sebevraždu - vězněné osoby ve Věznici Plzeň, k události došlo včera (v pátek),“ sdělila Prunerová. Další informace vzhledem k vyšetřování případu nelze poskytnout, dodala.

Mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán potvrdil, že v borské věznici zasahovali. „Do našeho příjezdu se snažili muže ročník narození 1995 oživit dozorci. My jsme následně pokračovali v resuscitaci, která ale byla nakonec neúspěšná a lékař konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera,“ sdělil Novinkám Štěpán.

V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v Česku. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel. Také vězeň, který v pátek spáchal na Borech sebevraždu, byl podle informací ČTK Ukrajinec.

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