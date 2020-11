V pohřbívání panuje chaos. Covid plní krematoria, kvůli omezením ubývá obřadů

PRAHA Pohřební služby leckdy netuší, že se nemusejí řídit často nedůstojnými postupy, jež doporučil na jaře resort zdravotnictví při nakládání s těly zemřelých s covidem.

„U zemřelých s covidem provádíme pouze žeh,“ říká Petra Cimerhanzlová z pohřební služby v Českém Krumlově. A jedním dechem líčí, s jakými mrzutostmi se pohřební ústavy potýkají v době, kdy počet úmrtí s koronavirem závratně stoupá. „Představte si, že má někdo v rodinném hrobu pochovanou maminku a vedle ní chce pohřbít tatínka, jenže ten byl covid pozitivní a vy pozůstalým musíte vysvětlit, že to nejde. Je to nepříjemné. Nelíbí se to jim ani mně,“ uvedla Cimerhanzlová pro Lidovky.cz.

Řád pohřebiště v jihočeském městě říká, že do země mohou být pochována pouze těla s materiálem, který je lehce rozložitelný. To ale plastové vaky, do nichž se na doporučení ministerstva zdravotnictví mají zemřelí s covidem ukládat, nesplňují. „Nakonec to většina pochopí a přistoupí na kremaci,“ říká Cimerhanzlová.

Přesto zůstává v paměti nejednoho pozůstalého na poslední rozloučení hořká vzpomínka.

Důvodem jsou mimo jiné doporučení, která zveřejnil zdravotnický resort už na jaře, kdy se o nemoci covid-19 ještě mnoho nevědělo. Jejich smyslem bylo snížit riziko přenosu viru z těla zemřelého. „Standardní a poslední služby, jako je česání a mytí, se neprovádí. Tělo se neobléká. Vkládá se do určeného obalu (pytel s krytým zipem ze silnostěnného plastu),“ píše se v jarním materiálu, který se od té doby nezměnil.

Česká legislativa přitom pravidla pro nakládání s těly zemřelých s koronavirem neurčuje. Mnohé pohřební služby však netuší, že se často nedůstojnými postupy nemusejí řídit. Covid-19 totiž nepatří na seznam vysoce infekčních nemocí a nemůže se rovnat tak vážným chorobám, jako je ebola, SARS, ptačí chřipka či mor.

I proto ministerstvo mimořádná nařízení v oblasti pohřebnictví dosud neuplatnilo, pouze doporučilo. „To slyším poprvé. Sama bych byla ráda, kdybychom mohli lidem nabídnout služby, jaké si přejí,“ říká Cimerhanzlová.

Bez opory v zákonech

Pohřeb v plastovém pytli kvůli covidu? Pozůstalí mají právo na klasický obřad, přesto řeší nedůstojné scénáře

Pozůstalí by si měli podle předsedy Asociace soukromých pohřebních služeb Jaroslava Mangla dát pozor, pokud jim pohřební služba řekne, že něco z klasické nabídky není za současné situace možné provést. „Měli by se obrátit na jiný ústav. Ta opatření nemají žádnou právní oporu,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Přesto už pandemie vnesla do českého pohřebnictví změny – kremace zvyšují oproti pohřbům do země náskok. Což společně s listopadovým nárůstem zemřelých plní krematoria. Mnohá už ohlásila plné stavy a posilují kapacity.



„V rámci běžného stavu už jsme navýšili provoz o 50 procent, zavedli jsme proto jednu pracovní směnu denně navíc,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel krematoria v Jaroměři František Fischer.

Provoz na tři směny muselo kvůli nárůstu počtu žehů zahájit také českobudějovické krematorium. „Zatím nápor zvládáme, ale situace opravdu není jednoduchá,“ uvedla ředitelka Pohřebního ústavu města České Budějovice Kateřina Vrbová, podle níž z drtivé většiny u smutečních obřadů převládá právě kremace. „Do země jsme pohřbívali s covidem zatím jen jednoho člověka,“ doplnila.

Krematorium v Ostravě, které je jediným takovým zařízením v Moravskoslezském kraji, už dokonce kvůli současnému nárůstu zemřelých navýšilo kapacitu skladování zesnulých na dvojnásobek. „Určitou část jsme obložili chladírenskými panely a zastřešili, aby to bylo vyhovující z hlediska hygieny,“ řekl jeho ředitel Ivo Furmančík.

„Podzimní nárůst počtu zesnulých je pravidelný. Do toho přišel covid a nárůst byl možná trošku vyšší než obvykle v tomto období, takže jsme museli přistoupit k navýšení kapacity. Ale myslím, že v tuto chvíli už se to snad bude stabilizovat. Každopádně jsme připraveni,“ podotkl Furmančík.

Pohřební služby do krematoria v týdnu běžně přivážejí v průměru 40 až 50 nebožtíků denně, v sobotu okolo deseti a v neděli prakticky žádné. V posledních dnech vozily přes týden denně kolem 70 zesnulých.

Pro deset lidí se obřad „nevyplatí“

Kvůli vládním omezením, která dovolují maximálně deset účastníků v obřadní síni, navíc ubývá smutečních obřadů. „Lidé už tolik nedělají smuteční obřady, málokdo do obřadu pro deset lidí investuje,“ sdělil serveru Lidovky.cz Roman Vítek z příbramské pohřební služby. Lidé si pak často raději jen vyzvednou urnu a rozloučí se se zesnulým v soukromí.

Některé ústavy se ale rozhodly vládní opatření ignorovat. „Kdo jsem já, abych někomu zakazovala poslední rozloučení s blízkým. Já na obřadech nikoho nepočítám a počítat nebudu. Pokud chtějí, mohou je přijet spočítat policisté nebo třeba ministr. Už jsem ostatně od pozůstalých i slyšela, že pokud jim nepovolíme víc než deset lidí na obřadu, tak půjdou pohřeb zřídit jinam,“ uvedla majitelka jihomoravské pohřební služby, která si nepřála uvést jméno.