V Polsku zemřela pacientka s covidem převezená z Ústí nad Orlicí

Pardubice V nemocnici v polské Ratiboři zemřela pacientka, která tam byla minulé úterý převezena ve vážném stavu s nemocí covid-19 z Orlickoústecké nemocnice, řekla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Ženu zdravotníci převezli do Polska kvůli přeplněnosti nemocnic v Pardubickém kraji, jejich kapacita je stále prakticky vyčerpaná.

„Jsme v kontaktu s rodinou zemřelé, spolupracujeme s ní na převozu zpět do České republiky,“ uvedla Semrádová.



Osmašedesátiletou ženu převezl do nemocnice v Ratiboři standardní vůz Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, při převozu pacientku doprovázel ředitel záchranky Igor Paar. Polská nemocnice před tím dostala elektronickou lékařskou zprávu přeloženou do polštiny. Tělo zemřelé by měl převézt zpět do vlasti vůz české pohřební služby. Náklady zřejmě uhradí ministerstvo zdravotnictví.

Zaplněnost lůžek pro pacienty s covidem je v krajských nemocnicích stále velmi vysoká. V pondělí bylo s nemocí hospitalizováno 534 pacientů, z toho bylo 82 v intenzivní péči, což jsou dosud nejvyšší počty. „Počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19 se již druhým týdnem pohybují přes 500. V druhé polovině týdne zpravidla lehce klesnou, s víkendem začínají stoupat. V posledních dvou týdnech registrujeme zvýšený počet hospitalizovaných i ve svitavském okrese,“ uvedla Semrádová. V intenzivní péči nemocnice mají stále pouze jednotky volných ventilovaných lůžek a nadále se stává, že je jejich kapacita v některém zařízení úplně vyčerpaná. Volná lůžka pro pacienty s koronavirem jsou na standardních odděleních, počty se průběžně mění, ale kapacity jsou zatím dostatečné.