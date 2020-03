V Praze je 223 pacientů s COVID-19, o uzavření města magistrát neuvažuje

Praha V Praze je ke čtvrtku 223 pacientů nakažených novým typem koronaviru. Od středečních 17:00 přibylo 41 dospělých a jedno dítě. Mezi nemocnými je roční dítě a 98letý senior. Na webu to uvedla Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Většina lidí v Praze je s nemocí v domácí karanténě, protože jejich stav nevyžaduje umístění v nemocnici. Tři lidé ve vážném stavu jsou v Nemocnici na Bulovce, Ústřední vojenské nemocnici a Všeobecné fakultní nemocnici.

Z pražské Bulovky utekl pacient nakažený koronavirem, policie ho chytla po půl hodině

„V oblastech způsobu přenosu nákazy se objevují například návraty z Německa nebo Rakouska. Některé nové, laboratorně potvrzené případy se pohybovaly v těsné blízkosti již dříve diagnostikovaných nemocných. Mezi novými případy jsou zaznamenávány rovněž přenosy v rámci rodin,“ uvedla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.



Pražští pacienti se nakazili nejčastěji v Itálii, v Miláně či Udine nebo lyžařských střediscích Passo del Tonale, Madessimo, Val Gardena, San Cassiano nebo Ponte di Legno. Nákazu si lidé přivezli také z Rakouska, Francie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Nizozemska, USA, Izraele, Japonska či Jihoafrické republiky.

Nemocnice na Bulovce, kde je nejvíc hospitalizovaných, ve čtvrtek na Twitteru uvedla, že na standardních lůžkách leží devět pacientů a čtyři jsou na jednotce intenzivní péče se zavedenou plicní ventilací. Mezi hospitalizovanými jsou i tři cizinky, které patřily mezi první české případy. Mají mírný průběh nemoci, ale nemají být kam propuštěny do domácí karantény. Další pacienti ve vážném stavu jsou muž na mimotělním oběhu ve Všeobecné fakultní nemocnici a žena v Ústřední vojenské nemocnici.



Praha se uzavírat nebude

Vedení hlavního města neuvažuje, že by byla Praha kvůli ohrožení koronavirem uzavřena. Po čtvrtečním jednání magistrátního krizového štábu to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Já osobně o ničem takovém (karanténa hlavního města) neuvažuji, protože to ani nedává smysl. Praha funguje dohromady se Středočeským krajem,“ řekl Hřib. O možnosti uzavřít Prahu dnes odpoledne nejednal ani krizový štáb.



Uzavření Prahy vyloučil i předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček. „Celé dopoledne mi zvoní telefony s tím, že prý se chystáme uzavřít Prahu. Je to nesmysl! Nevěřte fámám,“ napsal na svůj twitterový účet.

Pražský krizový štáb ve čvrtek vyzval vládu, aby mělo město svého zástupce na jednání ústředním krizovém štábu. Hřib si od toho slibuje lepší informovanost. „Je to podle stejné logiky, kdy my na našem krizovém štábu máme zástupce městských částí. Na ústředním krizovém štábu by měli být přítomni zástupci krajů. Podle mých informací to tak historicky vždy bylo,“ řekl Hřib.

V Česku platí od půlnoci v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10:00 a 12:00 vyhrazena pro lidi starší 65 let.