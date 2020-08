V Praze kolem Vltavy vyrostou nové čtvrti, Karlín a Holešovice spojí lávka. Podívejte se na chystané projekty

Pro toho, kdo nebrázdí denně Vltavu, je pohled na Prahu z řeky nezvyklý. V příštích letech by ale mohl být velkým překvapením. Praha počítá se stavbou devíti projektů. Všechny se nějak dotýkají řeky. A všechny město vnímá jako prioritní. K vidění budou od září v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Emauzích. Lidovky.cz přinášejí ochutnávku už nyní. Začínáme v Revoluční ulici, kde ústí Štefánikův most. Cesta vede až do Troji.

Stránka 1 ze 10 Další stránka

1. Hradební korzo

Jak název napovídá, dříve tudy vedly hradby. Se vznikem Nového města pražského však přestaly plnit svou funkci. Přesto byly hradby zbourány až v 18. století. Projekt Hradebního korza počítá s propojením ulic od Národní třídy přes ulici 28. října, Na Příkopech, přes náměstí Republiky až po Revoluční ulici. Ne, že by cesta po stopách staroměstských hradeb byla dnes neprůchozí. Město má ale v plánu dát ulicím stejný ráz a propojit je tak ještě víc. Jinými slovy, ucelený by měl být povrch chodníků, stromů i městský mobiliář, tedy lavičky nebo koše.

Na projektu pracuje studio Aoc architekti společně s pražským Institutem plánování a rozvoje. Není vyloučené, že na místě by mohly vzniknout tramvajové koleje, které by mohly pokračovat na Václavské náměstí a na náměstí Republiky. Na změny by se měli připravit i řidiči. Průjezd pod Prašnou branou už nebude možný, stejně tak z Jungmannovy ulice do Perlové. Na Národní třídě by se doprava měla značně omezit. Díky tomu se rozšíří pěší zóna od Národní třídy až po Revoluční, tedy k řece. Návrh by měla do konce roku schvalovat pražská rada.