V Praze opět začaly platit modré zóny. Hříšníkům hrozí tresty, do ulic vyjede i 10 odtahových vozů

PRAHA Otevření výdejen, spuštění parkovacích automatů a virtuálních hodin k placení přes internet, taková je od pondělí realita v Praze. Parkovací zóny, ve kterých téměř dva měsíce auta mohla stát bezplatně, jsou opět účinné. Řidiči musí počítat nejen s poplatky, ale také s tresty za porušení pravidel. Možností je i odtažení auta.

Systém placeného parkování ve městech vláda kvůli koronaviru zrušila v polovině března a znovu ho zavedla koncem dubna. V Praze je zřizovatelem parkovacích zón magistrát, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) rozhodl, že modré zóny budou znovu platit až od tohoto pondělí, a tak se také stalo. „Zóny placeného stání fungují v plném režimu včetně kontroly,“ konstatoval pro Lidovky.cz v pondělí dopoledne mluvčí magistrátu Vít Hofman.



Bližší informace k obnovení chodu pak poskytla Technická správa komunikací (TSK), která zóny provozuje. „Vše běží tak, jak má, od osmi hodin od rána nejsou žádné komplikace,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí TSK Barbora Lišková. Podle ní jsou v akci také monitorovací vozy zaznamenávající podezření na přestupky. „Přes centrální informační systém je pak předáváme městské policii,“ řekla mluvčí.

Na základě vyjádření ředitele pražské městské policie Eduarda Šustera data ze zón placeného stání městská policie dostává od TSK jednou denně, zpravidla v nočních hodinách. „Tato data městská policie postupně vyhodnocuje a podezření ze spáchání protiprávního jednání následně zasílá úřadům jednotlivých městských částí, kde jsou zóny placeného stání zřízeny,“ vysvětlil Šuster pro Lidovky.cz s tím, že pokuty za neoprávněné parkování nevymáhá přímo policie, ale je to právě na příslušných správních orgánech.

Minulý rok podle něj městská policie úřadům oznámila takřka jeden milion podezření na neoprávněné stání v zónách. Postihem za nesprávné parkování přitom nemusí být pouze pokuta. Auta můžou z nařízení policisty odtáhnout také zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy.

„Od zítřejšího dne předpokládáme s nasazením odtahových vozidel ve stejném počtu zhruba deseti jako v době před vyhlášením stavu nouze. A to pro všechny městské části, kde jsou zóny placeného stání zřízeny,“ řekl Šuster. Po odtahu vozidla ve většině případů následuje také pokuta.

Parkovací zóny v současní době fungují v městských částech Praha 1 až 9, se zapojením v nejbližších měsících počítají také na Praze 10.

Vliv rušení opatření na dopravu po Praze

Vláda rozvolnila řadu protikoronavirových restrikcí a tomu se přizpůsobil také pražský dopravní podnik (DPP). Autobusy na městských linkách znovu jezdí podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů, které letos platily například už v lednu či únoru a také ze začátku období pandemie. „Provoz autobusů na městských linkách v Praze ve srovnání s aktuálním prázdninovým provozem posílí o zhruba šest procent,“ stojí v tiskové zprávě DPP. Od příštího pondělí pak budou v kratších intervalech jezdit i tramvaje.

Tímto pondělkem se podle informací DPP do původního režimu fungování vrací také zastávky na znamení. V platnosti nicméně nadále zůstávají některá omezující opatření jako umožnění cestujícím nastupovat pouze prostředními či dalšími dveřmi nebo zkrácení provozu vybraných linek do půl jedenácté večer. To vše za účelem snížení možnosti nákazy.