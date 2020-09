V Praze přibylo za 24 hodin 238 nakažených. Po poklesu čísla opět rostou

Praha V Praze přibylo za posledních 24 hodin 238 potvrzených případů koronaviru. Je to téměř o 50 více než v neděli, ale výrazně méně, než byly denní přírůstky od čtvrtka do soboty. Od začátku epidemie je v hlavním městě 20 060 potvrzených případů nemoci covid-19. Vyplývá to z údajů na webu pražské hygienické stanice. Další a podrobnější údaje, například počet vyléčených a zemřelých, v pondělí hygienici z technických důvodů nezveřejnili.

Prymula zřejmě vládě navrhne vyhlášení nouzového stavu. Ale až po volbách Ve čtvrtek zaznamenali hygienici v Praze rekordních 601 nakažených. V pátek to bylo 485 případů, v sobotu 327 a v neděli 191. V pondělí poprvé po třech dnech tak nárůst nových případů opět zrychlil.

V uplynulých sedmi dnech byly podle údajů ministerstva zdravotnictví nejpostiženějšími regiony Česka Uherskohradišťsko, kde laboratoře zaznamenaly 248 nakažených na 100 000 obyvatel, a Pelhřimovsko s více než 240 případy na 100 000 obyvatel. Po nich následuje Praha a okolí. V okrese Praha-západ bylo v předchozích sedmi dnech 235 nakažených na 100 000 obyvatel, v Praze samotné jich bylo téměř 228 a v Praze-východ zhruba 220.