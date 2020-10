V Praze přibylo za čtvrtek 730 případů koronaviru, jde o třetí nejvyšší nárůst

PRAHA V Praze ve čtvrtek přibylo 730 potvrzených případů koronaviru. Proti středě a rekordnímu úterý je to pokles zhruba o 120 nakažených, i tak je to třetí nejvyšší denní nárůst. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V hlavním městě roste také počet lidí, kteří s covidem-19 zemřeli. Ve středu bylo obětí sedm, což je nejvíce od začátku epidemie.

Laboratoře v metropoli dosud od března odhalily 21 189 nakažených. Z toho se více než polovina již vyléčila. S koronavirem zemřelo 190 lidí. V Praze tak aktuálně je 10 239 nakažených.

Tento týden nárůst nových případů v hlavním městě výrazně zrychlil. V pondělí jich bylo 460, v úterý přibylo 856 případů, což je dosud nejvíce. Ve středu zaznamenaly laboratoře jen mírný pokles na 850 nově nakažených. Třetí rekord v jednom týdnu. Za čtvrtek v Česku přibylo 5394 nakažených, skokově narůstá i počet úmrtí Za posledních sedm dní připadá v Praze na 100 000 obyvatel více než 292 případů nákazy. Hůře na tom jsou Uherskohradišťsko, Náchodsko, Liberecko a Příbramsko. Kvůli pandemii covid-19 očekává vedení hlavního města propad příjmů přes deset miliard korun. Z toho propad daňových příjmů zřejmě dosáhne 6,1 miliardy. Ve čtvrtek to řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Město původně očekávalo propad ve výši až 15 miliard. Nárůsty nakažených jsou tento týden rekordní také v celém Česku. Ve čtvrtek přibylo 5394 nakažených, o několik desítek více než ve středu a nejvíce za jediný den od začátku epidemie v zemi. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo už přes 100 000 lidí. Skokově narůstá i počet úmrtí. Ve středu přibylo podle posledních údajů ministerstva 42 zemřelých, což byl největší počet za den od začátku epidemie. Vláda kvůli vývoji epidemie zpřísnila opatření. Ode dneška musí zavřít posilovny a bazény, restaurace a hospody mohou mít otevřeno jen do 20:00. Od pondělí 12. října na 14 dní pak vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady. Školákům se prodlouží podzimní prázdniny, na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku.